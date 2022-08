Cristina Eustace estrena su nuevo video musical “infiel” [ESCÚCHALO AQUÍ]

La cantante mexicana, Cristina Eustace, estrenó el video de su nuevo tema promocional “Infiel” pero en esta oportunidad en versión banda siendo el más reciente éxito de la mexicana en la industria musical.

“Infiel” nuevo tema promocional de Cristina Eustace

Cristina Eustace sigue demostrando que tiene todas las herramientas para ser una mujer exitosa en el mundo del entretenimiento además de su gran posicionamiento en las redes sociales y el apoyo de sus fanáticos. Asimismo, sigue dando pasos grandes en la industrial musical con esta versión en banda del tema “Infiel” la cual forma parte del tema principal de la telenovela turca que presenta Telemundo.

“Infiel” es un tema que interpreta la cantante regional mexicana, Cristina Eustace, Infiel y es un cóver de la grande Rocío Dúrcal del año 2000, de la autoría del compositor argentino de Víctor Yunes Castillo y también este título forma parte del la serie que trasmite Telemundo “Infiel: historia de un engaño” un melodrama turco que se apoderó de las noches de la televisión hispana.

Cristina Eustace estrena el video musical del tema “infiel”

Cristina Eustace decidió lanzar el video oficial del tema pero en versión de banda, que además es su gran fuerte, y una excelente producción musical que cuenta con la participación del actor Lambda García y Horacio Pancheri. A su vez, Cristina Eustace es la protagonista de un video cargado de sensualidad, amor y desengaño y donde el trío amoroso es toda una sorpresa en el audiovisual.

Los buenos comentarios no se hicieron esperar. “ Como siempre de lo mejor, muchas felicidades cómalle”,” toda una reina con una voz única, tremendo trío Lamda y Pancheri, y el gran productor Rodrigo Vidal, un gran trabajo felicidades”, wow te quedó muy bien felicitaciones”. Son algunas de las reacciones de los fanáticos tras el estreno del video.

La mexicana sigue apostando por la música regional

Cristina Eustace sigue demostrando que es una mujer multifacética luego de quedar en el cuarto lugar en la primera edición de La Casa de Los Famosos. La mexicana sigue vigente en el mundo de los reality show afilando los cuchillos en Top Chef VIP. Asimismo, su faceta musical ha demostrado que es una gran artista y vimos cómo sus compañeros también formaron parte de este proyecto. En el video musical vemos a Horacio Pancheri y Lambda García el cual estuvo dirigido y produccido por el actor Rodrigo Vidal.

“Cristina tiene las voces más hermosas qué hay hoy en día de la música mexicana”comentó el actor Lambda García en un homenaje que realizo la mexicana al gran divo de Juarez, Juan Gabriel, en un sentido homenaje en el programa Top Chef VIP. Cristina deleitó con el tema “Me nace del corazón”, siendo un momento memorable del programa.