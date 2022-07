Cristina Eustace dice presente en nuevo reality de Telemundo ¿Cuál será?

Cristina Eustace es conocida en el mundo del entretenimiento por su faceta como cantante pero también volvió a estar presente en la opinión pública cuando logró llevarse el cuarto lugar dentro de La Casa de Los Famosos ahora se encuentra más vigente que nunca y explorará una nueva faceta nunca antes vista.

Cristina Eustace es una reconocida, empresaria y también es conocida por ser la cuarta finalista de la primera temporada de La Casa de los Famosos,pero su gran exposición se dio cuando ganó la competencia de canto “Objetivo Fama”. Actualmente Eustace cuenta con gran apoyo de sus fanáticos y a través de sus redes sociales compartió la noticia de su regreso a los reality show.

Este formato será un nuevo reto para la cantante mexicana, hemos visto su faceta como artista integral y también descubrimos su lado más humano cuando formo parte de La Casa de Los Famosos, estando por de tres meses encerrada al lado de otros habitantes y sin contacto con el mundo exterior. Su compañera Tefi Valenzuela que también formó parte de la casa más famosa de la televisión hispana apoyó el ingreso de la intérprete al nuevo reality de Telemundo.

La cantante mexicana incursiona en la cocina en Top Chef VIP

“Venga comayeee voy por ti”,” compartirás cocina con Mauricio Isla fue mi amor platónico de mi adolescencia”, “pero si tú no cocinas de que me perdí, en la casa nunca cocinaste” fueron algunos de los cometarios de los fanáticos en la red social de la cantante mexicana. Asimismo, Cristina Eustace no era muy amante de la cocina dentro de La Casa de Los Famosos y ahora decidirá mostrar realmente de que está hecha.

Top Chef VIP se estrena el próximo 9 de agosto a las 7 PM/6C.

Cristina Eustace también es famosa por el sobrenombre que le tiene por cariño a sus seguidores “la comayes”. El nuevo programa de Top Chef Vip el nuevo programa que sustituta a La Casa de Los Famosos 2 y que llegará para demostrar que es el más capacitado en la cocina. Eustace tendrá que compartir contra otras 15 celebridades para demostrar que ella es la verdadera reina de la cocina.

Los televidentes serán testigos de la llegada de 16 famosos a la cocina, donde pondrán a prueba sus habilidades a la hora de cocinar para conquistar el paladar de tres reconocidos chefs que juzgarán su desempeño y esfuerzo hasta encontrar al triunfador del codiciado título y los $100,000 en efectivo.Con una mezcla de creatividad, sazón y una pizca de drama, cada episodio de esta competencia para toda la familia presentará momentos de mucha tensión, grandes sorpresas y hasta lo más chistoso de estas celebridades dispuestas a darlo todo en la cocina, según un comunicado de prensa.