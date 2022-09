Cristina Eustace y Cristian de la Campa ¿Siguen juntos?

Cristina Eustace es una reconocida cantante e intérprete mexicana de música de banda que logró gran proyección en el mundo de entretenimiento cuando quedó como cuarta finalista en la primera edición de La Casa de Los Famosos, durante su paso por la competencia surgió una fuerte atracción con el actor Christian de la Campa, aquí te contamos si siguen juntos.

Cristina Eustace sigue demostrando que es una excelente cantante pero se ha robado el corazón de sus fanáticos al afilar los cuchillos y ser catalogada como la mejor cocinera del reality Top Chef VIP. A su vez, Christian de la Campa ha logrado una gran carrera en los melodramas participando en grandes producciones como “Vino el amor”, “ Tierra de reyes”, “ Corazón Guerrero”. Entre otros.

Su gran acercamiento dentro de La Casa de Los Famosos 2

Cristina Eustace mantuvo una gran conexión con Christian de la Campa y su acercamiento dentro de la competencia se dio cuando la cantante mexicana se lastimó un brazo durante una de las fiestas de la competencia y el actor la cuidó toda la noche. Asimismo, las cámaras de La casa de los famosos captaron el momento en el que la pareja estuvieron envueltos entre caricias, besos y muy buena compañía.

Christian de La Campa y Cristina Eustace: cada uno tomó su rumbo

Aunque durante de la competencia vimos cómo se establecía muy buena química entre ambos, tanto así, que se suponía que mantendría una relación duradera pero todo parece que fue solo fue por la estadía de ambos en la competencia y así lo dejó muy claro el galán de los grandes melodramas, donde expuso que solo fue una relación pasajera. “Lo de Cristina tenía que ver con ‘La Casa de los Famosos’ o tiene que ver y ya hablé con ella y le dije que necesitaba tiempo para distanciarme”, comentó en un Live en su cuenta de Instagram.

Cristina Eustace también decidió hablar de su relación cuando salió de la competencia, recordemos que la cantante logró la cuarta posición, pero ambos tuvieron buena conexión dentro del reality pero cada uno tomó su rumbo debido a que la mexicana se dedicó en su carrera, empresa y a su hijo. Asimismo confesó que eran amigos y cada quien se enfocó en su vida profesional.

Aunque parece que las declaraciones de ambos artistas se hicieron realidad, porque se concentraron en crecer y sumar nuevos retos para su profesión y toda su conexión fue parte de la convivencia. Actualmente Cristina es una de las cocineras favoritas del reality Top Chef VIP y también promociona su sencillo “Infiel” mientras Christian de la Campa fue uno de los protagonista del melodrama producido por Televisa “Corazón Valiente”. Ambos se encuentran enfocados en su carreras profesionales y son grandes figuras de la televisión hispana.