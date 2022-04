Conoce cómo será la convivencia de Luis “Potro” Caballero

El segundo confirmado de “La Casa de Los Famosos” es Luis “Potro” Caballero, el cual se dio a conocer en el mundo de los reality show cuando participó en “Acapulco Shore”, ahora formará parte de la segunda temporada de la casa más famosa de Telemundo.

La honestidad es una de las mayores cualidades que tiene el “Potro”, el también cantante no tiene pelos en la lengua a la hora de decir la verdad, pero es todo un experto para ser el alma de la fiesta, pues ahora nos revela cómo es su convivencia en este momento que competirá con 16 celebridades para obtener el primer puesto del reality.

Conociendo a Luis “Potro” Caballero

Mientras esperamos que Telemundo confirme al resto de celebridades latinas que estarán presentes en la famosa competencia, vamos a conocer un poco de lo que trae entre manos nuestro “Potro”. En un video difundido por la cadena televisiva vemos que Luis Caballero prefiere dormir sin pijama, a la hora de comer es bien relajado, para ir al baño no puede faltar su celular y lo más gracioso es cuando responde que ronca y babea cuando duerme, mostrando su simpatía delante de las cámaras.

En su cuenta de Instagram, el cual cuenta con 2.9 millones de seguidores el “Potro” reveló la ficha del “roommate” , pues comentó que es un hombre ordenado y con un liderazgo nato, “me considero una persona ordenada hasta cierto punto, pero que agarren mi ropa sin permiso y eso puede generar mucho conflicto… tengo un poder de convocatoria muy ‘cañon’ soy un líder nato” señaló.

Ante todas está publicaciones el “ Potro” recibió un mensaje muy especial de su amiga, Manelyk, pues ambos han compartido reparto juntos. La influencer mexicana comentó lo siguiente “Omg lo tienes que dar todoooooooooo y más”, Manelyk conoce muy bien la competencia pues demostró que es la reina de los realities show, al quedar de segunda posición en la pasada edición de “La Casa de Los Famosos”.





🔥MANELYK APOYA A LUIS POTRO CABALLERO EN SU ENTRADA A LA CASA DE LOS FAMOSOS DOS #LCDLF2 Por medio de Instagram Live Luis Caballero el Potro comparte la noticia que es él el segundo confirmado para entrar a La Casa de los Famosos dos y agradece a Manelyk por el apoyo recibido y los tips que le dió para aguantar dentro del encierro.

El “Potro” asegura su puesto en la competencia





¿Luis 'Potro' Caballero estará en La Casa de los Famosos 2? El cantante, actor y bailarín Luis Caballero, conocido como 'Potro', formará parte de La Casa de los Famosos 2. ¿Buscará el amor en el reality?

“Nunca he estado aislado, encerrado en una casa con tantas personalidades diferentes y eso es algo que me pone nervioso, ansioso y contento al mismo tiempo. Es que no te puedo decir que ya me la super se, porque esto es algo nuevo para mi”, comentó el “Potro” emocionado antes las cámaras de Telemundo.

Por su parte, comentó que se encuentra ” soltero pero nunca solo”, estas fueron las palabras que utilizó para asegurar que esta abierto a cualquier propuesta amorosa, “la misma convivencia te obliga a que te enamores de alguien, no tienes distractores, no tienes nada, tienes la atención máxima a la persona que estas dentro de la casa y eso puede ser que te enamores”.

Aunque todo esto es una nueva experiencia para Luis Caballero, estamos seguros que su encantadora personalidad lo mantendrá al pie de la competencia, pues lo veremos 24/7 en el famoso reality de Telemundo demostrando su verdadera convivencia.