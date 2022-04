La Casa de Los Famosos 2: ¿Quién es el segundo participante?

La casa más famosa de Telemundo ya abrió sus puertas y está anunciando a los nuevos inquilinos que competirán y pondrán a prueba su convivencia dentro de la competencia, aquí se desatará el romance, las peleas, y también el complot, pero ¿Quién es el segundo participante en ingresar a la competencia?

Se trata del influencer mexicano Luis “Potro” Caballero, pues él es todo un experto en los reality show, ahora es el segundo participante confirmado para esta nueva edición de “ La Casa de Los Famosos”. El también cantante a lo largo de su carrera ha estado en varios programas de telerrealidad que lo han posicionado como una figura predominante de la televisión.

¿Qué dijo el “Potro” ante las cámaras?

“Nunca he estado aislado, encerrado en una casa con tantas personalidades diferentes y eso es algo que me pone nervioso, ansioso y contento al mismo tiempo. Es que no te puedo decir que ya me la super se, porque esto es algo nuevo para mi”, comentó el “Potro” emocionado antes las cámaras de Telemundo.





También el “Potro” hizo una revelación importante al contar que es sobrino de la actriz Consuelo Duval, pues el comentó que nunca ha pedido nada ha su familia y ha sabido ganarse un puesto en la televisión. Por su parte, comentó que se encuentra ” soltero pero nunca solo”, estas fueron las palabras que utilizó para asegurar que esta abierto a cualquier propuesta amorosa, “la misma convivencia te obliga a que te enamores de alguien, no tienes distractores, no tienes nada, tienes la atención máxima a la persona que estas dentro de la casa y eso puede ser que te enamores”.

Su carisma, personalidad y simpatía ha hecho que el “Potro” sea conocido por los medios de comunicación, cuenta con casi 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y como el mismo lo dijo “el potro desbocado ya llego” haciendo referencia a su estadía en la competencia más famosa de la televisión hispana.

¿Quién es Luis “Potro” Caballero?





Luis Alfredo Caballero Dussauge, mejor conocido como ‘El Potro’, es un mexicano que nació el 3 de julio de 1992; ‘El Potro’ saltó a la fama gracias a su participación en el reality show “Acapulco Shore”. Sin embargo, realizó su debut en la televisión gracias al programa “La Academia”.

No obstante, fue eliminado casi al inicio de la temporada, por lo que muy pocos recuerdan esa parte de su trayectoria.Fue para el año 2014 que “El Potro” ingresó a “Acapulco Shore”. Este fue el programa que lo catapultó y además hizo que su imagen fuera reconocida actualmente ya ha participado en otros reality show y se ha desarrollado también como conductor de programas de televisión.

¿Cuándo comienza la segunda temporada ?

“La Casa de Los Famosos” se estrenará el 10 de mayo a las 7pm/6c por Telemundo. El reality regresará con episodios repletos de drama de la mano de personalidades icónicas que vivirán bajo el mismo techo en total aislamiento y rodeadas de cámaras y micrófonos que capturarán cada uno de sus movimientos.