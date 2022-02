¿Quién es Uriel del Toro? Conoce al actor [FOTOS]

El actor mexicano Uriel del Toro volvió a la palestra pública al ser el cuarto eliminado en La Casa de Los famosos, su convivencia en la competencia lo catalogó como el actor más sexy del reality.

¿Quién es Uriel del Toro?

El actor mexicano Uriel del Toro nació en la Ciudad de México, a la edad de 18 años ingresa a una agencia de modelaje, su apuesto físico lo posicionó como uno de los mejores modelos masculinos en el Fashion Week Mexico 2008.

Su pasión por las artes lo impulsó a introducirse en el mundo audiovisual, incursionó en la música al formar la banda Timothy Brownie junto con Andrés Cruz. Con esta, participó en festivales como Goliath Fest, One & Arts Fest, Jah Fest, Surf & Music Fest Mazatlán y Puerto Escondido, Los Premios Telehit , el Mercedes Benz Winter Fashion y en Electric Planet Music Festival 2016 en San Luis Potosí.

Su reconocimiento en la pantalla chica llega de la mano de la animación, Uriel ha participado en varias producciones como: “Mariposa de barrio”, “Al otro lado del muro”, “Falsa identidad”, entre otros.

Uriel del Toro enciende las redes

El actor y modelo mexicano a través de su cuenta de instagram comparte sus mejores fotografías con sus más de 338 mil seguidores, en cada instantanea el artista muestra un estilo diferente, desatando millones de comentarios y me “gusta” en cada una de sus publicaciones.

El actor actualmente tiene 40 años, y su pasión por la música sigue intacta, en su Instagram no solo comparte fotografías de su apuesto físico y su estilo como todo un rockstars. Del Toro se roba todas las miradas siendo así el favorito entre el público.

Su estadía en La Casa de Los Famosos





Play



Actor Uriel del Toro se siente traicionado | Acceso Total Hablamos con el modelo y actor mexicano tras quedar eliminado del reality "La Casa de los Famosos" por Telemundo. Acceso Total Este es el canal en Youtube de Telemundo 51. El programa de entretenimiento Acceso Total se transmite de lunes a viernes a las 11:30am, seguido de Noticiero 51 a las 12pm. Para más noticias,… 2021-09-21T20:32:41Z

Uriel del Toro, con un total del 53% de los votos, fue el cuarto eliminado de la competencia. El actor salió del reality show pero sus declaraciones no se hicieron esperar debido a que sintió que su eliminación fue injusta.





Play



Uriel Del Toro ELIMINADO de LCDLF Entrevista Exclusiva Uriel Del Toro ELIMINADO de LCDLF Entrevista Exclusiva todo lo que paso inmediatamente de la casa de los famosos. Su frustacion y enojo por abandonar la casa. Su estrategia fallida. Su reaccion al ver a Roberto Romano y a kelvin Renteria. Su amistad con Gaby Spanic. 2021-10-03T19:16:53Z

“Siento que fue injusto, porque el juego de repente cambió, no sé si fue en buena parte o no. Siento que éramos cinco nominados, y de los cinco nominados, yo allí sobraba. Por mala suerte, tampoco me tocó ser líder ni nadie me salvó, siento que pude haber dado más. Estoy frustrado y un poco decepcionado”, afirmó Uriel del Toro al momento de brindar sus primeras declaraciones tras su salida del reality show de Telemundo.

Uriel del Toro no quiere saber nada de sus compañeros





Play



La Casa de los Famosos: Uriel del Toro fue eliminado | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. El actor y modelo Uriel del Toro quedó eliminado del reality show La Casa de los Famosos. Considera que fue víctima de traiciones que no le permitieron jugar, por lo que se va decepcionado y triste del programa. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website: telemundo.com/shows/hoydia Facebook: facebook.com/hoydiatelemundo Twitter: twitter.com/hoydia Instagram:… 2021-09-21T15:13:08Z

En una entrevista con Alexandra Fuentes el actor reveló que no quiere saber nada de sus compañeros de La Casa de Los Famosos, del Toro aseguró que el único participante que rescata del reality es Kelvin Rentería, de resto no quiere saber nada de ellos.





Play



¡Una sorpresa para Kelvin! | La Casa de los Famosos Llegan a La Casa de los Famosos los ex compañeros de Kelvin Rentería, las personas con ¡las que vivió ocho meses en exalto!, ¿por qué lo visitan? ¡Revive los mejores momentos de La Casa de los Famosos en este canal! 😃 Peleas, romances, acuerdos, desacuerdos y todo lo que ha sucedido hasta ahora con los… 2021-11-14T23:15:00Z

“Yo te voy a decir alguien que yo rescato, y te lo digo con toda honestidad… Yo soy directo, yo no rescato a nadie de esa casa, solamente a una persona y sé que era 100% leal, noble y (con) los pies sobre la tierra, y ese es Kelvin. Y a esa persona yo la voy a apoyar en ‘La casa de los famosos’ y ojalá gane. No apoyo a nadie más”, aseguró en la conversación con la influencer.

Recordemos que en la casa estuvieron encerrados 16 celebridades entre ellas del Toro, con 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos que relataba minuto a minuto la convivencia de los participantes. Aun se desconoce cuándo será la fecha de estreno y las nuevas celebridades de la segunda temporada de este famoso show, pero en AhoraMismo estamos muy emocionados de que el reality llegue de nuevo a las pantallas.