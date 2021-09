La Casa de los Famosos: ¿Quién fue el cuarto eliminado?

Un participante de “La Casa de los Famosos” se despidió esta semana de la competencia televisiva tras ser eliminado por la votación unánime del público de habla hispana en los Estados Unidos.

Christian de la Campa, Alicia Machado, Uriel del Toro y Pablo Montero fueron las personalidades que estuvieron en peligro de eliminación durante la cuarta semana de nominaciones dentro de la competencia televisiva de Telemundo.

Las nominaciones de Machado, De la Campa, Del Toro y Montero tomaron por sorpresa a los televidentes, esto debido a que es la primera vez que cuatro participantes están en peligro de eliminación a la misma vez en “La Casa de los Famosos”.

Si bien es cierto que las votaciones de los participantes estuvieron reñidas en esta cuarta semana de eliminación, los televidentes fueron los responsables de seleccionar a la personalidad que se convertiría en el cuarto eliminado de la competencia.

Semana a semana, los televidentes pueden votar a través del sitio web oficial de “La Casa de los Famosos” para sacar de la competencia al candidato con el menor número de probabilidades de ganar.

Con un total del 53% de los votos emitidos, Uriel del Toro fue el cuarto eliminado de “La Casa de los Famosos”, mientras que participantes como Christian de la Campa, Alicia Machado y Pablo Montero continuarán en la competencia.

“Siento que fue injusto, porque el juego de repente cambió, no sé si fue en buena parte o no. Siento que éramos cinco nominados, y de los cinco nominados, yo allí sobraba. Por mala suerte, tampoco me tocó ser líder ni nadie me salvó, siento que pude haber dado más. Estoy frustrado y un poco decepcionado”, afirmó Uriel del Toro al momento de brindar sus primeras declaraciones tras su salida del reality show de Telemundo.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar por la eliminación del actor mexicano: “Lo siento, pero saliste por culpa de Gaby”, “Se lo merecía porque fue un doble cara”, “Nada en contra de él, pero la culpable es Gaby. Bien que lo hubiera salvado”, “Les apuesto que había más votos por Alicia que por Uriel”, “Él no se merecía salir eliminado, pero si verá que Roberto Romano nunca fue su amigo”.

Del Toro es conocido en la industria del entretenimiento por su participación en grandes producciones de Telemundo como lo son “Mariposa de Barrio”, “Falsa Identidad”, “Al otro lado del muro” y “La Impostora”.

¿De qué se trata “La Casa de los Famosos” de Telemundo?

Basado en el fenómeno mundial “Big Brother VIP”, “La Casa de los Famosos” es una competencia tipo reality donde los televidentes son testigos del dinamismo de convivencia entre dieciséis famosas personalidades de diferentes orígenes, antecedentes, temperamentos, actitudes y generaciones.

El reality show de Telemundo cuenta con más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos que capturan cada espacio de la estructura, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Los participantes de “La Casa de los Famosos” tienen que seguir las reglas, vencer juegos y retos, y hacer lo que sea para evitar su eliminación y coronarse como el ganador de un codiciable premio de 200 mil dólares en efectivo.