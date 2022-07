¿Cómo votar por Nacho Casano en La Casa de los Famosos 2?

Este lunes 11 de julio puede ser el último día para Nacho Casano en La Casa de los Famosos 2. Si esta aquí es porque quiere ayudar a que su famoso continue en la competencia de Telemundo.

Nacho se encuentra entre los nominados, junto a Lewis Mendoza e Ivonne Montero. Pero antes de entrar a la sala de eliminación, los tres tuvieron que compartir en la Última Cena. En la cual Nacho hizo sus últimos esfuerzos para que le público vote por él y así estar más cerca de los 200 mil dólares. En la cena, Nacho enfrentó a Ivonne. “[Eres una] persona tan baja, tan patética, tan llena de odio, tan llena de esas cosas feas que tratas de maquillarlo…quizás por eso pasas tantas horas maquillando…”

Ivonne: ¿me dejas hablar? ¿me dejas explicarte?

Nacho: No, gracias. Que persona tan baja, tan patética, tan llena de odio, tan llena de esas cosas feas que lo tratas de maquillar, por eso tantas horas con el maquillaje quizás…

Por lo que Nacho necesita la ayuda de su público para continuar en la competencia. Hoy es lunes de eliminación en La Casa de los Famosos 2, a las 7 p.m., hora del Este, por Telemundo.

¿Cómo votar por Nacho Casano para que se quede en LCDLF 2

Dentro del periodo de votación, puedes votar cada jueves entre las horas de 8:30 PM y 9:00 PM ET hasta el siguiente lunes entre las horas de 8:30 PM y 9:00 PM ET.

Las votaciones para que el famosos continue en de “La Casa de los Famosos” están abiertas exclusivamente para residentes de los Estados Unidos. Los votos de otros países no serán contabilizados.

No se contará cualquier intento de exceder el número de votos asignados al día: Cincuenta veces desde un mismo ordenador o dispositivo inteligente.

La votación en línea está sujeta a cargos estándar de acceso a Internet. Si navega a la página de votación en línea o a través de un teléfono móvil, se pueden aplicar tarifas de datos.

Al votar, usted acuerda que no utilizará ningún servicio no oficial de terceros para emitir votos a su nombre. Telemundo se reserva el derecho a descalificar, bloquear o eliminar cualquier voto de cualquier persona que vote a través de un medio electrónico, mecánico o automatizado, o que manipule de cualquier otra forma el proceso de votación.

Telemundo no se hace responsable de los daños causados a los aparatos de los votantes que puedan surgir a partir del uso del servicio de votación.

Telemundo se reserva el derecho a modificar las reglas del concurso o la votación del reality show, las reglas de votación oficiales y los términos y condiciones de este proceso de votación en cualquier momento a su entera discreción.

Nacho asegura que es de pocas pulgas

Antes de entrar a La Casa de los Famosos, Nacho Casano dejo muy claro que no es una persona fácil a la hora de convivir con extraños. “Yo voy a La Casa de los Famosos a pasarla bien. Toda la convivencia trae conflictos, el primer día vas a tener tema de espacios, no es tu espacio, es el del otro, estás incómodo tú, está incómodo el otro, no está lo que comes, no está lo que tomas, no es a tu horas, 8 personas durmiendo en la misma habitación es salvaje”, declaró en Hoy Día, de Telemundo. Y agregó que es enojón, “soy gruñón, eso lo tengo, no me enorgullece pero así soy” y que una de sus debilidades son las faltas de respeto porque no suele tolerarlas.

“Creo que como seres humanos tenemos un bagaje de herramientas enorme para faltarnos el respeto los unos a los otros y simplemente no querer entender esta regla tan simple de ‘no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan…tengo un poco de miedo de mis pocas pulgas de esas faltas”, agregó el actor argentino.