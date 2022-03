Celia Lora revela sus secretos más íntimos ¿Con quién anduvo la influencer ?

En cada entrevista, Celia Lora, no pierde oportunidad para hablar más de la cuenta. La famosa playmate volvió a ponerse en el ojo del huracán luego hacer unas confesiones sobre su vida íntima, ¿Con quién anduvo la influencer?

No solo su conflicto con Manelyk ha puesto el tema de Celia Lora en el tapete, ahora resulta que la famosa influencer mexicana mantuvo una relación amorosa con una mujer, esta confesión la hizo en una entrevista en el programa “Montse & Joe”.





Play



EN EL JACUZZI CON: MARCELA MOSS | Celia Lora Oficial Contacto, ventas y patrocinios: celialora.contacto@gmail.com Visita y suscríbete a mi sitio web privado: celilora.com Only F : celialoraoficial 2022-03-04T22:00:11Z

Celia Lora y su vida amorosa

Celia Lora es hija del famoso cantante mexicano, Alex Lora, desde el inicio de su carrera su padre siempre la ha apoyado. En la entrevista sale a colación el largo matrimonio que han sostenido su papá con Chela Lora, pues no perdió la oportunidad para reflexionar sobre su vida amorosa y se sinceró en la entrevista.

En la conversación la influencer fue cuestionada sobre sus romances, Lora reveló antes las cámaras que ha tenido tres novios, pero también mantuvo una relación con una mujer, aunque no reveló el nombre sin duda fue una persona que le robó el corazón.





Play



Lo que Celia Lora odia de los hombres que la quieren ligar – Yordi en Exa Celia Lora nos habla sobre su tercera portada para Playboy, lo que odia de los hombres que la quieren ligar y por qué pasa tanto tiempo sin hacer el delicioso. #YordiEnExa 2022-02-21T18:00:26Z

Cómo si esto no fuera poco, la conejita PlayBoy, también confesó que ha salido con hombres casados, Lora dijo que la esposa del hombre con quien sostuvo una relación no la cachó: “Fíjate que no… pero es imposible que no te des cuenta, es imposible, yo creo que se hacen pend***”, frases que dejan claro que, fiel a su estilo, ella no tiene pelos en la lengua.

Celia Lora enciende las redes

Tras su polémica participación en La Casa de los Famosos, Celia siempre se ha caracterizado por ser una mujer real y sin filtros, por eso dice lo que piensa sin importar las consecuencias. A través de sus redes sociales podemos ver la parte más sensual de la influencer mexicana que se roba los me gustas de todos sus fanáticos.

Con su más de 10 millones de seguidores en Instagram. La influencer posa con distintas lencerías que despierta el interés de todos sus seguidores. Con su imponente rostro y su figura de impacto la hija de Alex Lora, deja a más de uno con la pupila dilatada.

Celia Lora y La Casa de Los Famosos





Play



Celia Lora habla tras ser eliminada de La Casa de los Famosos | Acceso Total Celia Lora habla tras convertirse en la sexta eliminada del reality de Telemundo. Acceso Total Este es el canal en Youtube de Telemundo 51. El programa de entretenimiento Acceso Total se transmite de lunes a viernes a las 11:30am, seguido de Noticiero 51 a las 12pm. Para más noticias, visita telemundo51.com/ SÍGUENOS EN Instagram: bit.ly/34g1RaT… 2021-10-05T17:01:42Z

Celia Lora fue la sexta eliminada en “La Casa de Los Famosos”, en una pasada entrevista, ella reveló que se sintió inconforme con la producción y comenzó a quejarse de algunas decisiones que estos tomaban, por lo que en varias ocasiones aseguró que quería salir del programa. Además de tener malos recuerdo del programa, recordemos que durante el reality Lora hizo buena amistad con Gaby Spanic, Verónica Montes, Gisella Aboumrad y Kimberly Flores, mostrando también su parte más humana de convivencia.