Postales de Celia Lora para compartir en Navidad

Celia Lora es una de las artistas mexicanas reconocidas por su irreverente manera de ser, la cual, se ha ganado el título de lamodelo mejor pagada por su contenido exclusivo que crea para su comunidad, a través, de su cuenta de Instagram decide dar una probadita de sus mejores fotografías y para esta época no faltó sus postales navideñas de infarto.

Celia Lora este 2022 fue catalogada como la modelo mexicana mejor pagada de la plataforma OnlyFans en México y sin duda su cuerpo, hermoso rostro y sensual personalidad la han posicionado como la más cotizada además de no tener tabúes y mucho menos pelos en la lengua cuando trata de mostrar una faceta que ha hecho de su vida una forma de negocio.

Celia Lora y sus postales navideñas

La hija de Alex Lora, compartió con sus seguidores una fotografía de conejita navideña, donde podemos apreciar un traje rojo al mejor estilo de Santa Claus con un cinturón PlayBoy y un body ajustado con unas orejas que complementan el look. Además, de colocar su mejor cara de ternura y obtener el apoyo de sus seguidores con mas de 48 mil me gusta ha logrado que esta instantánea sea una excelente postal navideña para compartir.

“It’s beginning to look a lot like Christmas” escribió Lora, donde se encuentra emocionada de estar cerca de las vísperas navideñas y por esa razón decidió dejarle este gran regalo en sus redes sociales para que sus seguidores puedan deleitarse además de promocionar su contenido exclusivo en las distintas plataformas. “Preciosa, eres el regalo perfecto”, “ madre santa bella”, “ siempre hermosa divina, muy deliciosa, me encantas te amo”,” bonita doto”, son algunos de los comentarios que apoyan esta fotografía.

Celia Lora volvió a encender las redes pero esta vez con una fotografía provocadora donde la vemos con un body rojo y sus mejores atributos, además de utilizar un gorro de Santa Claus acompañado de la famosa canción de Mariah Carey “ All I want fro Christmas is you” dio inicio por los menos en Instagram a la navidad y compartió una de sus sesiones de fotos al lado de la influencer @Lamichelson11.

La gran unión en La Casa de Los Famosos



La Casa de Los Famosos ha permitido que por la competencia hayan pasado muchas celebridades entre ellas Celia Lora, quien formó parte de la primera edición, la cual fue muy polémica debido a que no tenía miedo en decir lo que piensa y fue lo que hizo que en más de una oportunidad tuvieras enfrentamientos con Alicia Machado y Pablo Montero. Pero de esto también quedó una buena relación y fue el caso de Gaby Spanic la cual se reencontraron y la Playmate no perdió la oportunidad para publicar una fotografía con la eterna “Usurpadora”.