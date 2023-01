Celia Lora no supera LCDLF: “Lo peor que he hecho en mi vida”

Celia Lora no supera su experiencia en La Casa de Los Famosos y no por algo bueno. La artista mexicana se desahogó en una entrevista con el website Infobae, en la que declaró que el reality de la cadena Telemundo “es lo peor que he hecho en mi vida”.

La modelo y participante en programas de telerrealidad saltó a la fama por sus fotos ardientes, que contrastaron con su fama por ser la hija de Alex Lora, el líder vocal de la banda de rock mexicana El Tri y aunque le ha ido muy bien en otras producciones de ese estilo y está ganando buen dinero en la plataforma Only Fans, sigue despotricando contra LCDLF.

Celia Lora en LCDLF

La experiencia de Lora en el reality de Telemundo fue el primer contacto que la influencer tuvo con el público de Estados Unidos, aunque ya tenía una buena cantidad de fans en las redes sociales.

Durante las semanas que estuvo en La Casa, Celia Lora hizo buenas migas con Verónica Montes, Gaby Spanic y Gisella Aboumrad, mejor conocida como Gigi. En su momento, también tuvo una cercanía con Manelyk González, pero la relación con ella está totalmente rota. Su peor enemigo en el reality fue Roberto Romano.

Según Mane, Lora ha sido muy dura con ella.

“A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir, ‘traicionera’, ‘maldita’, ‘haces todo por dinero’, ‘bájate de tu tabique’, ‘no sabes hacer nada’, ‘¿qué te pasa, creciste por mí’, ‘llegaste por mí’ y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de La Casa de los Famosos”, expresó Manelyk en una entrevista.

En su mensaje cuando fue eliminada del reality Lora lo dejó claro:

Para sus amigas dijo: “No estén tristes, acá afuera las voy a estar esperando y Roberto mi amor, las caretas se caen mi rey, mi vida, y yo te puedo perjudicar mucho más afuera de lo que te hacía adentro, y sigue tratando de manipular a todos los que tienes a tu alrededor, porque pronto se van a enterar, yo aquí ya vi lo que yo ya sabía”.

Play

Celia Lora habla tras ser eliminada de La Casa de los Famosos | Acceso Total Celia Lora habla tras convertirse en la sexta eliminada del reality de Telemundo. Acceso Total Este es el canal en Youtube de Telemundo 51. El programa de entretenimiento Acceso Total se transmite de lunes a viernes a las 11:30am, seguido de Noticiero 51 a las 12pm. Para más noticias, visita telemundo51.com/ SÍGUENOS EN Instagram: bit.ly/34g1RaT… 2021-10-05T17:01:42Z

La Casa de Los Famosos vs Acapulco Shore

La reacción de Celia Lora a las preguntas sobre La Casa de Los Famosos es muy diferente a lo que dice cuando le preguntan sobre su experiencia en el reality de MTV Latinoamérica. Mientras que odia lo que vivió en LCDLF, quedó encantada con el otro.

“Me dejó conocer a una hermandad máxima y siempre lo dije acabando las dos temporadas en las que estuve que para mí yo les decía a MTV que no me pagaran porque era trabajar con amigos y no cualquiera puede decir eso, es una bendición llegar y que los que son tus cuates en la vida real pues te hacen sentir que no fue un trabajo”, agregó.

Actualmente, Celia Lora sigue con sus actividades como modelo sensual, en sus cuentas personales y en publicaciones como Playboy, para la que hizo contenido exclusivo.