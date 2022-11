Telemundo ya tiene fecha para el estreno de La Casa de Los Famosos 3

La cadena Telemundo ya tiene fecha para el estreno de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos” y ya han completado al grupo de artistas que participarán en el programa de reality TV más exitoso de la televisión hispana.

Así confirmaron a AhoraMismo.com ejecutivos de la producción, quienes detallaron que ya se han firmado los contratos con los famosos y se está completando el proceso de seleccionar a los dos participantes del público, entre miles de aplicantes, entre los que hay estrellas de Univisión, Unimás y el propio Telemundo.

La Casa de Los Famosos 3 en 2023

Según pudimos verificar, el estreno de “La Casa de Los Famosos 3” está prevista para finales de enero de 2023, justo para que los episodios más candentes sean transmitidos durante el período de mediciones de audiencia más importante del año, conocidos en Estados Unidos como the TV sweeps”.

Considerando que el programa dura 90 días, el inicio a finales de enero le daría a Telemundo el buen rating que necesita para presentarse ante los que compran publicidad en la cadena, como un espacio exitoso que les pondrá antes la muy codiciada audiencia hispana.

Actualmente, “La Casa de Los Famosos” es el único programa de Telemundo que le gana a Univision en televisión abierta. Ni “La reina del sur”, que comenzó con muy buen pie ha logrado imponerse frente a “Los ricos también lloran”; a pesar de que la serie de Kate del Castillo tiene una factura muy superior e historias 100% originales. La telenovela de la competencia es un refrito que se ha hecho al menos cinco veces.

Los participantes de La Casa de Los Famosos 3

Aunque se ha filtrado cuándo se estrenará la tercera temporada del reality de Telemundo, lo que los ejecutivos de la cadena parecen haber guardado bajo siete llaves es la lista de los participantes en la edición de 2023 de “La Casa de Los Famosos”, aunque ya algunos artistas han asegurado que ellos ya han sido confirmados.

Entre ellos están el artista mexicano Bobby Larios, ex marido de Niurka Marcos; el argentino Cristian Zuárez, el ex pareja de Laura Bozzo, y la vedette peruana La Tigresa de Oriente. Otros nombres que se mencionan son el de Ninel Conde, Lorenzo Méndez y Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, aunque en el caso de los últimos nombres, los propios artistas no se han pronunciado al respecto.

De hecho, un viaje de Larios a Miami a mediados de octubre pareció confirmar sus afirmaciones. Otros que pasaron por el sur de Florida y que han sido mencionados como posibles participantes son la actriz de telenovelas Erika Buenfil y Sergio Mayer, el artista, empresario y político mexicano, que fue miembro del grupo Garibaldi.

Telemundo también abrió dos espacios en “La Casa de los Famosos” para miembros del público, que debían postularse a través de videos que tenían que subir en un link proporcionado por Telemundo. El llamado de la cadena fue atendido por miles de personas, incluyendo la modelo colombiana Arana Lemus, parte de Unimás y concursante de Nuestra Belleza Latina en 2018.