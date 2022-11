¿Cuántas cirugías tiene Brenda Zambrano? Aquí te las revelamos

Brenda Zambrano es conocida en el mundo de los reality show por su polémica y explosiva participación en “Acapulco Shore” pero la mexicana ha tenido un cambio drástico de su físico y aquí te revelaremos las cirugías que se ha realizado que le han permitido lucir un rostro perfecto y un cuerpo envidiable.

Brenda Zambrano tiene más proyección en la televisión al ser una de las participantes de La Casa de Los Famosos 2 pero la mexicana ya era reconocida en el mundo digital por su gran cantidad de seguidores y personas que consumen su contenido pero la hermosa mujer que vemos ahora ha pasado por el quirófano en mas de una oportunidad y esto no ha sido un secreto para nadie.

Brenda Zambrano revela las cirugías que se ha realizado

BRENDA ZAMBRANO TRATAMIENTOS ESTETICOS CLV & BEAUTY CLINIQUE. Tratamientos estéticos con resultados favorables y naturales, realizados por el Dr. Juan Carlos Arellano a base de toxina botulínica y ácido hialurónico.

Brenda Zambrano en una oportunidad confesó cuáles fueron los retoques estético que se realizó entre los que de encuentran un aumento y posteriormente una reducción de senos, pues comentó que con los implantes no se sentía muy cómoda del todo por tener que cuidarse de más, además que le generó algunas consecuencias en su piel. “Quiero decirles a todas las chicas, que yo se que la vanidad nos gana, nos gana muchísimo y a veces querernos sentir sexys, pues nos hace, hacer tonterías, yo me opere como 50 veces, pero hay que saber que uno no manda en el cuerpo, si tu te quieres operar adelante, pero hay que ser consientes de que tarde o temprano nos va a traer consecuencias”, comentó Brenda

La mexicana deja a un lado la vanidad

Dentro de las operaciones se encuentra la nariz la cual se intervino en tres ocasiones sin embargo, en una de ella fue con el Doctor Achar, quien ha creado una mala fama entre miembros del medio artístico. Además de realizarse cuatro liposucciones y los senos en tres ocasiones pero parece que todo esto que se realizó le dejó una enseñanza a la mexicana debido a que casi pierde la vida por su gran obsesión a ser perfecta.

El difícil problema de Brenda Zambrano con uno de sus implantes

la influencer relató las complicaciones que le provocaron algunas intervenciones quirúrgicas para mejorar su físico y poder ingresar a programas de televisión.“La vanidad no sirve de nada, la salud es primero”, comentó Brenda con lágrimas en los ojos al relevar que casi pierde la vida debido a sus implantes mamarios, además aseguró que su cuerpo pide un descanso de tantas cirugías que se ha realizado.