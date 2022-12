¿Cuál es la situación sentimental de Arturo Carmona ?

Arturo Carmona es un famoso actor que ha demostrado su talento en grandes producciones que lo han posicionado como el eterno galán de los melodramas, amante de los deportes y también del arte ahora ingresa a La Casa de Los Famosos 3 para demostrar de que está hecho.

Arturo Carmona a lo largo de su vida ha tenido grandes amores con distintas personalidades del mundo del espectáculo, pues uno de sus primeros romances fue con la cantante Alicia Villarreal y en el año 1998 se casaron y tuvieron su primera hija, Melenie Aidée, desde aquí el actor fue ampliando la lista y estando involucrado sentimentalmente con Jackeline Bracamontes, Aracely Arámbula y Sonia Treviño.

¿Cuál es el estado civil de Arturo Carmona?

El actor mexicano fue el tercer confirmado para estar dentro de La Casa de Los Famosos repitiendo la misma fórmula que vivió cuando ingreso al formato Big Brother hace un tiempo atrás cuando estaba en los inicios de su carrera, pero la pregunta que se hacen las fanáticas cuál es el estado civil del actor debido a que cupido siempre lanza sus fechas en el famoso programa de Telemundo.

Arturo Carmona confiesa que está muy emocionado por participar en la tercera temporada del 'reality show' La Casa de los Famosos, que se estrena en Telemundo el 17 de enero de 2023 y revela cuál es su plan para conquistar al público.

Arturo Carmona prefiere estar al margen del escándalo en el programa “Hoy Día” quiso asegurar que se encuentra “¡Soltero!”, contestó cuando le preguntaron si tenía novia. Arturo también adelantó que será del grupo de famosos que aprovechará su estancia en la casa para mantenerse en forma, una estrategia que muchos han seguido en el pasado: “Es parte de mi vida y de mi agenda diaria, si las reglas de la casa lo permiten, cómo no, claro que voy a estar ejercitándome, porque es parte de mi vida cotidiana”, aseguró el actor.

Arturo Carmona no prepara estrategia para La Casa de Los Famosos 3

El ex futbolista también comentó de las grandes diferencias que el público verá pues hace 18 años formó parte del mismo formato en los inicios de su carrera. Hace 18 años fue esa experiencia, ya soy otra persona, ya soy una persona más madura en todos los sentidos”. Carmona aseguró que su estrategia será conservar su esencia: “La estrategia para mí va a hacer, ser uno mismo, como dice el programa es un reality, es la realidad de tu persona, entonces, yo creo que todo esto es, así como cambian las reglas, van cambiando las formas de ser, la estrategia dentro de la misma, ya cuando empiezas a compartir con los demás compañeros, ¿no?”, explicó.

El actor está consciente de la proyección del formato así como de la menera que el público pueda concebir a cada famoso. “Me considero una persona noble, una persona empática, una persona paciente, pero ya a estos límites de convivencia, no sé todavía cuál va a ser mi debilidad, no me gusta la injusticia, no me gustan las cosas que para mí son injustas y que puedan dañar a otras personas, entonces, esto es lo divertido y lo interesante”. Se espera que esta temporada sea mucho más polémica que la anterior y que podamos descubrir la verdadera convivencia y personalidad de los habitantes.