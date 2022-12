Alicia Machado cierra el año soltera: “No he tenido novio, pero no importa”

Alicia Machado vuelve a sumar un reto en su vida profesional tras finalizar las grabaciones de su personaje de la senadora en la telenovela “Juego de mentiras” y próximamente llegará a ser nuevamente panelista del famoso reality La Casa de Los Famosos 3 y así que también reveló las razones del porqué no tiene novio y se encuentra soltera.

Alicia Machado satisfecha con todos sus éxitos logrados en el 2022

A pocos días que se termine el año 2022, Alicia Machado, abrió su corazón a la revista People en Español y agradeció por un maravilloso año que le brindó muchos éxitos en su vida profesional y personal. “Estoy feliz de lo que he logrado este año, de las cosas que he podido hacer”, revelo. “Definitivamente este ha sido un año de muchísimo trabajo y del trabajo que yo he querido hacer. A veces uno trabaja en cosas que son un poco para pagar las cuentas, pero trabajar en todo lo que te gusta y sobre todo en mi carrera como actriz… Estoy muy satisfecha”.

Play

“A mí no me des órdenes” | La Casa de los Famosos Pablo y Alicia tienen una fuerte pelea en la casa por una serie de disgustos que han provocado ambos; “a mí no me des órdenes”, le reclama Alicia a Pablo. ¡Revive los mejores momentos de La Casa de los Famosos en este canal! 😃 Peleas, romances, acuerdos, desacuerdos y todo lo que ha sucedido hasta… 2021-10-30T15:00:01Z

La ex reina de belleza, vuelve a estar presente en el mundo de la actuación al cerrar con broche de oro este maravilloso año al encarnar, Alejandra Edwards, una famosa senadora en el thriller que protagonizan Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo y cuyo estreno está previsto para el próximo año.

Alicia Machado una soltera codiciada

La venezolana siempre ha demostrado que es una mujer capaz y que en materia del amor es más cuidadosa de lo que parece, su última relación fue cuando ingresó a La Casa de Los Famosos y mantuvo contacto con Roberto Romano, formando un corto romance que terminó cuando ambos salieron de la competencia y decidieron tomar caminos distintos.

“No he tenido novio, pero no importa, yo estoy muy contenta con mi vida”, comentó la también cantante. “Esa parte de mi vida sentimental no es algo que yo sienta que me falte o que tenga que llenar de alguna manera”, señala. “El día que Dios mande alguien para mí será porque es el complemento en mi vida”.

La actriz reveló que para el próximo año quiere tener su negocio al lado de su madre, además de que va a lanzar un producto y va a ser sorpresa para todos sus seguidores. “Mi mamá ahora que falleció mi abuelita ya está a tiempo completo conmigo en Miami y queremos poner un negocio de postres y cafés. Entonces vamos a ver si en este 2023 se me da esa parte familiar de poder poner un negocio y estar con mi familia en ese proyecto”.