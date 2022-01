Alicia Machado revela su secreto para perder 11 kilos

No cabe duda que Alicia Machado luce espectacular. Luego de su victoriosa salida del reality show “La Casa de los Famosos”, de Telemundo, la venezolana no ha hecho más que lucir su escultural anatomía y cosechar éxitos profesionales.

En una publicación que subió a su cuenta de Instagram la ex Miss Universo reveló que perdió nada menos que 11 kilos en solo 13 semanas. ¿Cómo lo hizo para perder prácticamente 1 kilo al mes?

Según declaraciones de la reina de belleza, durante su participación en el exitoso reality show, su renovada anatomía se debería a disciplinadas rutinas diarias de ejercicio y alimentación saludable. Sin embargo, recientemente reveló un tercer elemento que habría sido fundamental para alcanzar su peso ideal.

“Mi gente esto es real, combina una alimentación sana, un poco de ejercicios, pensamientos positivos y mucha agua, y verás los resultados que conseguirás con Los Suplementos @itspossibleusa. ¡Increíble! Yo Perdí 11 kilos en 13 semanas #lacasadelosfamosos @telemundorealities. ¿¿Y Tú Cuantos kilos te gustaría perder ???”, escribió la presentadora.

En la publicación, Machado destaca las cualidades y efectos que tiene el producto. “Complementa tu plan saludable con #MyFastBurner, que entre sus múltiples beneficios se encuentra la pérdida de peso de forma natural, ayuda a controlar los picos de ansiedad y estimula el metabolismo #itspossible”, agregó.

El positivo cambio físico que tuvo Machado ha sido celebrado por sus seguidores, quienes no paran de alabarla. No ha faltado quien le ha preguntado si se sometió a una operación de bypass gástrico, pero ella ha sido enfática en negarlo.

Y no solo su cuerpo luce mejor, ya que la venezolana ha dejado claro que el positivismo es parte de su vida, y está constantemente tratando de contagiar de toda esa energía alegre a su fiel público, con mensajes motivadores, que resalten la importancia del amor propio, de practicar la gratitud y de luchar por concretar los sueños.

“Hoy solo puedo agradecer a todos! Al universo, a mis seres amados, a mis amigos y enemigos, a Dios en su inmensa Misericordia Y a mi madre. Ya solo quiero seguir viviendo con la convicción de ser feliz todos los días, de hacer siempre lo que mi corazón me dicte, siempre recorriendo por el camino del amor propio. Me gusta mi vida. Les deseo lo mejor, lo que merecen, el amor y la gracia De Dios. Salud, amor y Alegría mucha Alegría! Feliz año 2022 happy new year!”, escribió para recibir el nuevo año.

Todo indica que 2022 será un gran año para Machado, quien acaba de comenzar su gira con la obra “Yo sí soy arrecha”, con la cual estará visitando Nueva York, Houston, Miami y Puerto Rico.