Alicia Machado despide el año con un nuevo amor

Sin dudas, el 2021 quedará en el recuerdo de Alicia Machado como un gran año. La ex Miss Universo experimentó un verdadero renacer tanto profesional como personal, en gran parte gracias a su triunfo en el reality show de Telemundo “La Casa de los famosos”.

Si bien, en el amor no ha tenido la mejor de las suertes, y la ilusión del apasionado romance con su compañero de encierro, Roberto Romano, de 32 años, rápidamente murió, la venezolana, de 45 años, se encuentra plena y disfrutando de un nuevo amor, que no solo le brinda paz y tranquilidad, sino además belleza y salud.

Se trata de su amor por el deporte, el cual ya se transformó en parte de su vida, y todo indica que no piensa dejarlo más, mucho menos ahora que su disciplina y esfuerzo la tienen con el cuerpo de una verdadera Miss Universo.

“Mi gente seguimos entrenando con todo! Este #2022 será deMuchas bendiciones para todos confía! Mi Trainer Number uno @orlandomonterrosafit”, escribió junto a un video que compartió en su Instagram donde se le ve en plena acción junto a su entusiasta entrenador personal.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y rápidamente la llenaron de elogios, tanto a ella como a su guapo entrenador.

“Estás tan divina Ali, con ese entrenador cualquiera se motiva jajajaja omg”, “Con ese imponente entrenador yo digo a todo síiii”, “Estás en tu mejor momento @machadooficial física y mentalmente, y eso nos lo transmites, te amamos y no te soltamos de la mano. Tus fans siempre fieles y contigo rumbo a un 2022 cargado de buena vibra”, “Cada día más bella mi reina hermosa! Yo quiero un entrenador asíiii! Que me maneje todo el cuerpo y ponerme con cuerpazo”, “Qué linda, Alicia volvió a tener su cuerpo de 906090 como cuando ganó el miss Venezuela y el miss Universo. Se ve tan bella como en esa ocasión. Sigue adelante Alicia y hazte la ondas del miss universo”, fueron algunos de los comentarios.

La reina de belleza se encuentra tan plena que se ha encargado de compartir su sabiduría y forma de ver la vida con sus seguidores, enviando positivos mensajes de amor propio y realización personal.

“Cuando te despegas de la falsedad y te acercas a tus valores, casi siempre encuentras las respuestas a tus dudas, encuentras el camino que debes seguir. No existe género cuando las ganas se juntan y la voluntad viene de tu amor propio y Fe en tus sueños. Cree en ti, porque nadie lo hará mejor que tú”, escribió, dando cuenta de lo feliz que se encuentra.

Sus fieles admiradores no se cansan de expresarle su admiración y apoyo incondicional. “Usted brilla por sí sola, no necesitas a nadie que no te ofrezca el amor limpio y puro que merece una reina”, “Te amamos Machado, creaste un vínculo de afecto hacia ti inquebrantable, tus valores, tu fortaleza y tu dignidad de ser humano te hacen ser tan especial que las palabras no tienen sentido cuando tú representas todo lo bueno de lo que nosotros hemos estado buscando, te adoramos @machadooficial única reina indiscutible”, y “Una de las virtudes más lindas es que eres como una señora conservadora que rescata muchos valores y, a la vez, una fe en si misma que la hace inquebrantable y es Dios que la hace fuerte como un roble”, fueron parte de los mensajes que le enviaron.

Y aunque no se encuentra en pareja, está claro que la venezolana no está sola. En su Instagram ha subido fotos donde se le ve compartiendo con amigos y con su adorada hija Dinorah Valentina. Incluso, esta semana tuvo un reencuentro muy especial con un ex compañero de encierro, el actor peruano de 51 años, Jorge Aravena.

“¿Estamos como de pareja protagónica de @telemundo no creen?”, escribió la ex Miss Universo. Mientras que el actor también posteó la foto en su red social, dejando claro que pasó una divertida jornada con su amiga.

“¡Holaaaaaa! Aquí poniéndonos al día @machadooficial y yo! no paramos de reírnos, contándonos nuestras vivencias, y apenas estamos comenzando a hablar! Creo que esto va pa’ largo hoy! Ya la conocen, es muy divertida! Les mando besos y abrazos!!”, escribió el actor.

Todo indica que se viene un gran 2022 para la aguerrida venezolana.