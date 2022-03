Alicia Machado y Pablo Montero compartieron convivencia en la pasada edición de La Casa de Los Famosos, ambos reforzaron sus lazos de amistad al encontrarse y convivir las 24 horas del día en el reality de Telemundo.





Pablo Montero le regala su sombrero a Nicolás Maduro | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. El cantante mexicano amenizó la celebración del líder del régimen venezolano en el Palacio de Miraflores y fue recibido como un invitado especial. Su actuación está causando polémica. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias para los hispanos de EE.UU. Sus galardonados… 2021-11-24T15:58:36Z

La polémica surgió cuando el cantante mexicano se presentó en Venezuela a cantarle las mañanitas al mandatario Nacional , Nicolas Maduro, hecho que desató la polémica y puso en la palestra pública la actuación del actor, esta presentación hizo que la amistad entre la exreina de belleza y el multifacético artista se viera fracturada.

Pablo Montero y Alicia Machado ¿Siguen distanciados?





Cantante mexicano Pablo Montero canta "El Rey" a Nicolás Maduro por su cumpleaños Vestido con el usual guardarropa de charro, y acompañado de un conjunto de mariachis, el artista azteca interpretó el Alma Llanera, Las Mañanitas y El Rey en el patio central del Palacio de Miraflores #PabloMontero #NicolásMaduro #CumpleañosNicolásMaduro Para información más detallada visítanos en eluniversal.com.mx/ 2021-11-24T21:03:29Z

Aunque esta situación parece historia del pasado, Pablo Montero en un encuentro con los medios de comunicación aseguró que sigue en contacto con Alicia Machado la cual en su oportunidad se sintió decepcionada de dicha presentación.





Video Video related to alicia machado y pablo montero ¿enemistados? 2022-03-07T09:00:43-05:00

“Ali ( Alicia Machado) me manda saludos de cariño. La quiero mucho. Hablamos mucho; está muy contenta por este proyecto (la bioserie de Vicente Fernández). Está muy feliz. De hecho, hace unos días, me habló ‘amigo vamos a cenar y todo’. La quiero mucho y ella también”, aclaró Montero. “Está muy contenta con lo que estoy haciendo; le he mandado imágenes y, la verdad, está emocionada”, agregó el cantante.





Alicia Machado y Pablo Montero recuerdan su Romance con Cachondeo en LCDLF Alicia Machado y Pablo Montero recuerdan su Romance con Cachondeo en LCDLF 2021-10-05T00:56:56Z

Recordemos que los artistas habían tenido una fugaz relación hace casi dos décadas y durante se encuentro en La casa de Los Famosos, se les vio muy unidos, pero este acto habría traído consecuencias en su relación, debido a que Alicia se encontraba muy afectada como venezolana de dicha actuación.

Alicia Machado se encontraba “desilusionada”





¿Alicia Machado DECEPCIONADA de Pablo Montero? | De Primera Mano #AliciaMachado se mostró decepcionada y desilusionada luego de que #PabloMontero cantara en una fiesta para #NicolásMaduro. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera, Addis Tuñón y Lalo Carrillo por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en… 2021-11-26T22:34:41Z

Recordemos que la actriz Alicia Machado aseguró estar triste con Pablo Montero ante la polémica que vive el cantante luego de su actuación que realizó para celebrar el cumpleaños del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Simplemente quiero dejarle saber a Pablo que estoy bastante desilusionada […] La tragedia que hemos vivido como pueblo es devastadora. Yo entiendo que los artistas no deberíamos tener una bandera política, ni mucho menos, pero sí una bandera de humanidad”, dijo Machado visiblemente decepcionada.

¿Qué opina Pablo Montero de esta presentación?





¿Indirecta para Camil? ¡Pablo Montero dice no hay nadie mejor que él para dar vida a Vicente! #PabloMontero da la cara ante la polémica que lo rodea por protagonizar la bioserie no autorizada de #VicenteFernández y muestra un gran parecido al Charro de Huentitán ¿Es esto una indirecta para #JaimeCamil? #PájarosEnElAlambre No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com… 2022-03-03T15:34:21Z

Tras cuestionar a Pablo Montero sobre su polémica presentación en Venezuela, el actor reitera que solo fue al cumpleaños de Nicolás Maduro, para cumplir con un compromiso laboral, tal como otros famosos. Aunque fue enfático al asegurar que no se prestaría a realizar ningún tipo de campaña política en favor de ningún candidato.





Pablo Montero: esta sería la poderosa razón por la que le cantó a Nicolás Maduro | Suelta La Sopa Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Pablo Montero viajó hasta Venezuela para festejar el cumpleaños de Nicolás Maduro y lo habría hecho por una razón en especial. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está… 2021-11-24T23:23:04Z

“Eso ya quedó atrás, fui a trabajar”, aclaró. “Soy cantante y voy a cantar, y es todo. No voy a hacer ninguna (propaganda política). Países quieren nuestra música y así lo vamos a seguir haciendo”, añadió el cantante.





Alicia Machado y Pablo Montero protagonizan un complot en La Casa de los Famosos | Suelta La Sopa Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Alicia Machado, Pablo Montero y otros tres famosos se pusieron de acuerdo para nominar a Celia Lora y Gaby Spanic, pero su mala jugada les costó caro. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares… 2021-09-23T22:31:49Z

Tras estas declaraciones parece que Alicia Machado y Pablo Montero ya se han reconciliado, aunque todos los focos de la prensa están a la expectativas del papel de Montero en la bioserie que contará la vida del fallecido cantante, Vicente Fernández.