Pablo Montero habla de su nuevo personaje

El actor Pablo Montero se encuentra en el punto máximo de su carrera, al llegar a la pantalla chica para personificar al cantante mexicano Vicente Fernández en la nueva producción “ El último rey: el hijo del pueblo”.

“El Último Rey: el hijo del pueblo” será la historia no autorizada por la familia Fernández y la cual será estrenada el próximo lunes 14 de marzo a las 20:30 horas por el Canal de las Estrellas.

Tras la revelación del avance en video, ahora salen sus primeras imágenes oficiales donde se puede ver a Pablo Montero como el “Charro de Huentitán” y usuarios de redes sociales no han dejado de estar sorprendidos por el parecido.

La revista TVyNovelas pudo conversar con el multifacético artista el cual habló de sus cambios físicos, pues el respeto a Vicente Fernández es su prioridad y quiere lograr trasmitir la esencia del cantante.

“Es el sueño de mi vida, el personaje que siempre quise hacer y que significará un antes y un después de mi carrera. Yo, como era tan cercano a don Vicente, lo conocía perfectamente, por eso me dejé crecer el cabello, me dejé las patillas y el bigote para lucir lo más parecido posible. Nosotros no queríamos hacer una caricatura, entonces nos enfocamos en que a nivel visual no resultara un choque para el espectador”, comentó Montero a TVyNovelas.

En el nuevo adelanto ya se puede apreciar cómo es la personificación de Montero con respeto al fallecido cantante. En el material audiovisual Montero relata unas palabras en primera persona que da un abrebocas de la historia jamás contada del eterno cantante de música ranchera.

“La vida no es fácil, es bonita de chamaco, pero la mía también fue redura, esa es la ley del monte descubre tu don y te fajas para ser rey y luego tocan los hijos, das todo por ellos” son las palabras que dice Montero personificando al “Charro de Huentitán”.

También el productor Juan Osorio, aseguró que fueron muchas las cualidades que tiene Montero para dar voz al eterno “Rey” de la música ranchera, Osorio comentó que su talento para el canto y la actuación fueron sus atributos principales.

“Está en la edad para hacerlo, canta estupendo, le sobran características y cualidades, además, sabe montar muy bien”, aseguró Juan Osorio para TVyNovelas.

Muchos de los fanáticos esperan con ansias la polémica sobre la serie la cual está basada en el libro “El último rey” de la escritora argentina Olga Wornat. Aquí contará muchos secretos de la familia Fernández, amores, desamores y negocios turbios.

Descripción del libro “El último rey”

“ El Charro de Huentitán refleja el tiempo de oro de la música popular, la de hombres y mujeres que caminaron por el barro y llegaron a la cumbre». El palenque estallaba en gritos de felicidad y delirio. Erguido y con la frente en alto, se ajustó el sombrero de ala ancha y el traje de charro, acomodó la pistola en el cinturón y arremetió con su voz. Se dispuso a cantar como el público lo merecía y hasta que dejara de aplaudir. Así sucedió siempre, mientras el mariachi rasgaba las cuerdas de las guitarras y las trompetas y los violines lloraban, él también lloraba. A veces de emoción, otras de rabia, de dolor o de impotencia. Amó y lloró cuando el desamor le clavó su daga; se equivocó y se levantó más fuerte que antes; se entregó a su público con pasión y fue correspondido con fuego; escandalizó con sus amores, e hizo reír y llorar con sus canciones. A partir de testimonios y revelaciones inéditas, la autora Olga Wornat recorre la vida de uno de los más grandes íconos de la música mexicana. De pintar casas a cantar en el Estadio Azteca, del matrimonio sagrado a los amores tormentosos que acarrea la fama, de padre ausente a encomendarse a Dios para salvar la vida de uno de sus hijos; esta es la historia nunca antes contada del último rey de la canción ranchera, un hombre llamado Vicente Fernández” .