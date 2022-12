Alicia Machado confiesa sus excesos con drogas y alcohol

Alicia Machado no para de contar detalles escondidos de su vida, pero nunca hasta ahora había confesado sus excesos con drogas y alcohol. La ganadora de la primera temporada de La Casa de Los Famosos sorprendió con sus honestas declaraciones durante una época oscura de su vida, en una entrevista en Siéntese Quién Pueda.

En su conversación con el periodista colombiano Lucho Borrego, la ex Miss Universo venezolana admitió comportamientos inadecuados y otras cosas que de haberse sabido en su época habrían sido un gran escándalo.

La alocada juventud de Alicia Machado

“Cuando tenía 18 años tenía casi un millón de dólares en mi cuenta bancaria, siendo la mujer más hermosa del mundo en Estados Unidos. Fui cabrísima loca, desde los 17 como hasta los 25 años, candela con burundanga, yo era terrible”, declaró la artista y empresaria.

Su época de fiestas desenfrenadas coincidió con las presiones que sentía para mantenerse delgada. La era de la que hablaba fue después de haber sido ridiculizada por haber ganado de peso cuando era Miss Universo. El bullying que le hizo Donald Trump a Alicia Machado ha sido bien documentado. Entonces el ex presidente era el dueño del concurso.

Esto y la fama repentina con la que se encontró una vez que entregó la corona desató comportamientos que hoy en día son considerados autodestructivos y que tuvo suerte que no le crearon mayores problemas de salud, aunque se sabe que ha sufrido y tiene enfermedades difíciles de sobrellevar.

¿Qué tomaba?

Cuando Borrego la instó a dar detalles sobre en qué consistía esa locura y qué había consumido, Machado expresó:

“Bueno, el perico nunca lo he probado, porque además tengo un tema con ese tipo de drogas; pero sí tuve temas de anfetaminas, pastillas para adelgazar, tuve una época en la que bebía mucho”.

Es muy fuerte lo que cuenta, pero al mismo tiempo es fácil de imaginar. Estamos hablando de los años que van desde finales de los 90 a principios de los 2000. El tiempo ha pasado y ahora las cosas son diferentes. Tenemos más conocimiento sobre el daño que hacen ciertas cosas.

Alicia Machado celebró su cumpleaños número 45 este noviembre de 2022 y con mucha madurez también habló de las presiones que sufren las mujeres, en especial las que participan en concursos de belleza o en el mundo del entretenimiento.

Por eso rechaza juzgar a todas “esas muchachas” que se entregan a los excesos o “aceptan ciertas cosas” porque en muchas ocasiones provienen de hogares muy humildes. “Sé cómo trabaja el diablo, el diablo trabaja por necesidad”, manifestó.

El amor para una reina de belleza latina

Al hablar sobre su vida romántica, Machado reconoció que no ha tenido una relación que la haya llevado a vivir con un hombre y que actualmente no tiene pareja. Parte de la explicación es que está chapada a la antigua “así me criaron”.

Sin embargo, admitió que le gustaría encontrar el amor nuevamente y casarse. “tener marido sería como la última pieza de lego”, afirmó, pues se siente muy satisfecha con la forma en la que está funcionando el resto de su vida.