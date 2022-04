Alicia Machado: conoce cuánto dinero tiene la artista

Alicia Machado es una mujer que a lo largo de su carrera se ha demostrado como una artista trabajadora desde que se dio a conocer en el año 1995, hasta hoy día, hemos vivido con la venezolana todas las facetas en el ámbito laboral, pero ¡Conoce de cuanto es su patrimonio neto!

Tras ganar la pasada edición del reality de Telemundo “La Casa de Los Famosos” y llevarse no solo el respaldo del público con 40 millones de votos sino también la modesta suma de 200 mil dólares, nos surgió la duda de cuánto es el patrimonio neto de la actriz, cantante y empresaria.

De cuanto es la fortuna de Alicia Machado

De acuerdo a la información brindada por el sitio Celebrity Net Worth, la exreina de belleza cuenta con un patrimonio neto de cuatro millones de dólares, el cual fue construyendo poco a poco desde el inicio de su carrera, pues Alicia ha participado en telenovelas, grabado disco, tiene su marca registrada de perfumes y cosmetica, además de participar en distintos reality show

En que se gasto su premio

Alicia reveló en qué se gastó el dinero obtenido tras ser la ganadora absoluta de la competencia pues ella le compró una casa a su madre, además de joyas y zapatos una promesa que cumplió, más allá del dinero la actriz busca siempre el bienestar de su familia.





“Me siento bendecida, ella está muy feliz. Pero es que mi mamá es una niña grande, es una mujer mágica, mi mamá es algo maravilloso, no sería quien soy si no fuera por ella. Aún no conoce su casa, pero ya pronto va a venir”, comentó la actriz en una pasada entrevista con “Al rojo vivo”.

Su éxito tras ganas “La Casa de Los Famosos”

Alicia Machado ha revelado que “La Casa de los Famosos” es un proyecto maravilloso que le cambió la vida, aunque también se ha sentido abrumada por todo el éxito sin dejar a un lado el apoyo que ha recibido de sus fanáticos y las personas que la siguen.





La responsabilidad que conlleva el haberse ganado el apoyo del público no es menor. “Yo no planifiqué ganarme el amor y el cariño de la gente. Yo no lo planee y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas“, señaló la venezolana al sentirse orgullosa por lo sucedido durante los meses en que permaneció en el famoso reality de Telemundo.

Sin duda Alicia Machado es una mujer que a lo largo de su vida ha demostrado que su trabajo es la mejor herramienta que tiene para seguir adelante, más allá del dinero obtenido, ella es inspiración para otras mujer de que sigan su camino y defiendan sus derechos ¡Felicidades Alicia!