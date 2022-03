Video: Alicia Machado muestra su candente transformación a lo Madonna

Alicia Machado sigue sorprendiendo a su público con su belleza y actitud empoderada. La ex Miss Universo subió a su cuenta de Instagram un video que dejó maravillados a sus más de 1,9 millones de seguidores, donde luce provocativa y despampanante.

La producción muestra todo su proceso de transformación hasta quedar convertida en toda una Madonna 2.0. Primero se ve a la venezolana, de 45 años, con cachirulos y a cara lavada. Poco a poco el trabajo de su equipo comienza a tomar forma. Con maquillaje y peinado listo, comienza su sesión de fotos partiendo con un estilo clásico de jeans y blusa blanca, al ritmo de la canción “Express Yourself” de Madonna.

A medida que avanza el video, la triunfadora del reality show “La Casa de los Famosos” va tomando un estilo más provocativo, primero modelando un elegante traje de pantalón y chaqueta en color naranjo, el cual luce con la chaqueta abierta y un corpiño negro.

Posteriormente, la actriz posó envuelta en un ajustado vestido color verde y el cabello recogido, para terminar el video con un traslúcido vestido color negro que destacaba su curvilínea figura.

“¿Alicia de Jesússs, porqué eres tan divinaaa? ¿Esas fotos seguramente quedaron brutales, ya las quiero ver!”, “¡Estás en tu mejor momento, que bella!”, “Ella todo lo convierte en arte, belleza única”, y “Más hermosa que nunca. ¡Qué Cuerpazo!”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus entusiasmados seguidores.

Y es que la ex Miss Universo deslumbró, coqueteando en todo momento con la cámara, con una actitud desenvuelta y disfrutando al máximo la atención del lente, dando cuenta además del excelente momento por el cual atraviesa: siendo muy solicitada por los medios de comunicación y disfrutando de una de sus pasiones: la actuación.

Resulta que las funciones de su obra “Yo sí soy arrecha” han sido todo un éxito y Machado no para. El próximo 26 de marzo se estará presentando en Orlando, el 2 de abril en Nueva York, 9 de abril en Puerto Rico y 16 de abril en Miami.

A pesar de estar feliz y agradecida con su vida, la ex reina de belleza señaló en su participación en el programa La Mesa Caliente (Telemundo) que a ratos se ha sentido abrumada por el éxito que le cayó de golpe, tras su victoria en “La Casa de los Famosos”.

“Mira, han sido (meses) bien complicados, porque siempre nos preparamos para el fracaso, pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito a veces puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe (…) Yo no planifiqué ganarme el amor y el cariño de la gente. Yo no lo planee y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas (…) Para mí, no significa solo que me hayan dado la oportunidad de ganar y me gané un dinero y de seguir haciendo mi carrera artística que me encanta, si no que ahora yo tengo una responsabilidad muy grande. Tengo que seguir siendo buena gente”, manifestó sobre la gran tarea que tiene por delante.