Aleida Núñez recuerda relación abusiva en LCDLF3 : “Estaba a punto de matarme”

Aleida Núñez es una de las grandes figuras reconocidas que esta dentro de La Casa de Los Famosos 3 luchando en una ruda convivencia para llegar a la gran final y ganarse el dinero en efectivo, la actriz y cantante ha estado vigente en los medios de comunicación por ser una figura polémica ahora abre su corazón y el día de su cumpleaños contó una anécdota que vivió en una relación abusiva.

Aleida Núñez cumplió 42 años el 24 de enero dentro de la casa, estando encerrada y con sus compañeros los cuales decidieron demostrarle mucho amor y cariño a la intérprete, tanto así, que Osmel Sousa la coronó como la reina al menos por un día en la competencia y en un momento íntimo con sus colega la mexicana narró la dura anécdota que vivió estando con una pareja abusiva que trató de estrangularla.

Aleida Núñez abre su corazón y habla de una relación abusiva

Aleida Núñez prefiero no revelar la identidad de esta persona por lo que relata la estrella de las telenovelas vivió un infierno a su lado debido a que la persona era alcohólica y con esto venía los maltratos y abusos, estando muy cerca de ser víctima de feminicidio cuando este hombre la secuestro e intentó matarla en un hotel. “Tuve con una persona que yo no sabía que era alcohólica obviamente al principio uno también se ciega un poco (…) de repente ya va sacando la casta y empiezan a tomar como realmente toma y era súper agresivo, a mi él por poco me quita la vida”. Comentó Núñez a sus compañeros.

Aleida decidió contar su experiencia y hablar un poco sobre el suceso que marcó su vida y por lo cual decidió alejarse de una relación abusiva y explicó cómo fue la evolución de su relación.” Como a los tres o cuatro meses empezó a ponerse muy celoso, me controlaba todo, como me vestía y a donde iba, era un monstruo esa relación yo la describo como el cielo y el infierno” continuo la actriz para luego asegurar que cuando no estaba bajo los efectos del alcohol era un hombre caballeroso.

“verdad yo decía esto es el cielo y el infierno era cuando empezaba a tomar total un día me secuestro en un hotel todo el día y no me dejaba salir y ahí trato de matarme y se volvió loco pero todo esto empezó por lo del alcohol porque el ahí ya estaba totalmente perdido” concluyó Aleida a relatar su dura relación con este enigmático hombre, pero parece que la actriz ha logrado sanar sus heridas y habla abiertamente de esta relación que quedó en el pasado.