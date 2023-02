Aleida Nuñez le pone condición a Pepe Gámez para salir después de LCDLF3 [ENTREVISTA]

Aleida Núñez tiene una gran condición para concederle a Pepe Gámez el deseo de salir con él una vez que ambos estén fuera de La Casa de Los Famosos. Así lo expresó la artista mexicana en una entrevista con AhoraMismo.com en la que pronosticó quién ganará el reality y hasta dejó ver sus verdaderos sentimientos en relación a su colega Aylín Mujica.

Núñez quien fue la quinta eliminada de la tercera temporada de La Casa de Los Famosos, demostró que durante su más de un mes en el reality de Telemundo no interpretó ningún personaje, sino que mostró su verdadera personalidad, como una mujer serena, que piensa lo que dice y tiene opiniones diplomáticas y mesuradas. Sin embargo, también se notó que sí tiene su carácter, en especial cuando se siente agredida.

¿Quién ganará LCDLF3?

Para Aleida está bastante claro quién ganará la tercera temporada del reality. Sorprendentemente, la artista tiene la misma opinión de Nicole Chávez, la hija del boxeador mexicano Julio César Chávez, con quien compartió en La Casa y salió antes que ella.

“Para mí el ganador es Juan Rivera”, manifestó la actriz de telenovelas, cantante y estrella de teatro musical. Piensa que de no ser él, la segunda candidata sería su compatriota Paty Navidad, pero no ve al resto de los habitantes de la Casa haciéndose del premio de 200.000 dólares.

El hermano menor de Jenni Rivera solo ha sido nominado una vez para salir de La Casa de Los Famosos y es hoy en día el líder de facto dentro del reality.

Aleida y Pepe ¿futuro?

A pesar de que ya habían pasado varios días desde que había dejado la casa-foro donde se realiza el reality, Aleida seguía sensible con el tema de la relación que mantuvo dentro con el actor mexicano Pepe Gámez.

“Ahora que he podido ver como se veía desde afuera lo que pasó me di cuenta de que mi inseguridad era alimentada por otros”, admitió Aleida. Sin embargo, aun no sabe si le cumplirá a Pepe el pedido de explorar una relación cuando él abandone la casa.

Primero, hay que ver qué más le pasa a él dentro del reality. Pepe Gámez se ha visto muy cercano de la argentina Samira Jalil. Pero hay un tema más complicado que Aleida tiene más que presente.

“Si todo sigue igual (entre ellos) habría que ver lo de las ciudades donde vivimos”, destacó. Aleida Núñez tiene un hijo de 10 años y vive en la Ciudad de México, mientras que Pepe está radicado en Los Ángeles y pasa largas temporadas en Miami, por cuestiones de trabajo. Para ella, ese es “el verdadero obstáculo”.

El futuro de Aleida Núñez

La artista tiene muy claras sus obligaciones profesionales hasta mediados de abril, pues “iré a las emisiones al aire de La Casa de Los Famosos y a las galas de los domingos”, prometió. Lo que sí no consiguió pronosticar es qué pasará con su relación con su amiga Aylín Mujica, quien la puso en posición de vulnerabilidad al proteger al Rey Grupero de ser eliminado.

Entretanto, tienes planes de ir cocinando proyectos en el teatro musical, que ha sido su especialización en los últimos años y pidió a sus fanáticos que estuvieran pendientes de sus proyectos a través de sus redes sociales.