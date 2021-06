‘Keeping Up With The Kardashians’ la reunión: ¿Cómo ver en línea?

Después de 20 temporadas, más de 250 episodios, varios especiales y muchos programas derivados, “Keeping Up With the Kardashians” llegó a su fin el pasado 10 de junio. Ahora llega una retrospectiva de reunión especial, que se transmitirá este jueves 17 de junio a las 8:00 p.m. ET/PT en E!.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas en las que puede ver la transmisión en línea de la reunión de “Keeping Up With the Kardashians”:

Puedes ver una transmisión en vivo de E! y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver la reunión “Keeping Up With the Kardashians” en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

Puedes ver una transmisión en vivo de E! y más de 50 canales de televisión a través del paquete de canales “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no viene con una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con E !, y puede obtener su primer mes por solo $ 10 ($ 35 por mes después de eso):

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver la reunión “Keeping Up With the Kardashians” en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One. , Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ¡MI! está incluido en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, puede ver la reunión “Keeping Up With the Kardashians” en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puedes ver una transmisión en vivo de E! y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puedes probar gratis con una prueba de siete días:

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, podrá ver la reunión “Keeping Up With the Kardashians” en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox. One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluirá nuevos episodios de “Dave” al día siguiente) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “Enhanced Cloud DVR”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa ‘Keeping Up With the Kardashians’ – La reunión





"Keeping Up With The Kardashians" Reunion Official First Look | E! No topic is off-limits for the Kar-Jenner family. Andy Cohen sits with the "KUWTK" stars to cover their biggest topics and scandals in a two-part reunion starting June 17 at 8|7c on E! #KUWTK #KeepingUpWithTheKardashians #EEntertainment #KimKardashian #KhloéKardashian #KourtneyKardashian #KylieJenner #KendallJenner #KrisJenner SUBSCRIBE: youtube.com/kuwtk About Keeping Up With the Kardashians: "Keeping Up with the Kardashians”… 2021-06-09T20:07:37Z

En el especial de reunión de dos partes, el presentador de “Watch What Happens Live”, Andy Cohen, se sienta con Kris Jenner y sus hijas Kourtney, Kim, Khloe Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, además del ex de Kourtney, Scott Disick, para “discutir los momentos más importantes de su serie que definió la era”, según E!

En un clip de vista previa de la reunión, Cohen les recuerda a todos que en la temporada 17, que se emitió en el otoño de 2019, Khloe dijo que en las últimas temporadas del programa, mostró mucho más de su vida personal que sus hermanas y su madre. hizo. Él le pregunta si siente que ella “llevó el programa” durante las últimas temporadas y Khloe básicamente dice que sí, ella y su hermana Kim han estado llevando el programa últimamente, pero es porque han tenido más en su vive en los últimos años.

“Quiero decir, ha habido momentos en los que creo que tal vez por lo que estaba pasando, porque también se podría decir que Kourtney y Scott al comienzo [de la serie], se trataba mucho de ellos, pero tal vez no había tanto en la vida de otras personas, pero diré que a veces Kim y yo hemos tenido esta conversación realmente abiertamente y es que sentimos que damos mucho y tal vez otros no están cumpliendo con su parte del trato también”, dijo Kourtney.





Khloé Kardashian Calls Out Kourtney for Not Showing Love Life | KUWTK | E! On the "KUWTK" reunion, Khloé Kardashian opens up about sharing a lot of her personal life and carrying the show in later seasons, while Kourt didn't share her relationship. #KUWTK #KeepingUpWithTheKardashians #EEntertainment #KimKardashian #KhloéKardashian #KourtneyKardashian #KylieJenner #KendallJenner #KrisJenner SUBSCRIBE: youtube.com/kuwtk About Keeping Up With the Kardashians: "Keeping Up with the Kardashians” takes viewers beyond the… 2021-06-15T12:59:49Z

Ella continuó: “Si otras personas están pasando por cosas y eligen no compartir, es entonces cuando es injusto, pero si realmente no sucede nada más en la vida de alguien, ¿qué se supone que deben compartir?”

Cohen la presiona por un ejemplo específico y Khloe llama a su hermana Kourtney por no dejarles hablar sobre su romance con Travis Barker, que no es un secreto pero que ni siquiera pueden mencionar en el programa.

“Bueno, como Kourt, creo que Kourt aprendió de lo mucho que el público estaba en su relación con Scott, lo que la hizo no querer compartir futuras relaciones amorosas. Ni siquiera se nos permitió hablar de eso. No estamos diciendo que lo ponga en [el programa], pero Kourtney ni siquiera nos dejó mencionar a [Barker], a pesar de que hay fotos de paparazzi. Así que nos frustraba que ni siquiera pudiéramos hablar sobre lo que estaba haciendo Kourtney”, dijo Khloe.

El especial de reunión “Keeping Up With the Kardashians” es de dos partes, y la primera mitad se transmite este jueves 17 de junio a las 8:00 p.m. ET / PT y la segunda mitad se transmitirá el domingo 20 de junio a las 9:00 p.m. ET / PT en E!

