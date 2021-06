Copa América 2021 Brasil vs Perú: ¿Cómo ver el Live Stream?

Brasil recibirá a Perú en un enfrentamiento por el Grupo A en la Copa América 2021 en Río de Janeiro este jueves 17 de junio.

En los Estados Unidos, el partido (8:00 p.m. ET hora de inicio) será televisado por Fox Sports 1 (transmisión en inglés), TUDN (español) y UniMas (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Brasil vs Perú (y todos los demás partidos de la Copa América 2021, que son todos en Fox, FS1, FS2, TUDN, Univision o UniMas) en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2, Univision, UniMas, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo a través del paquete de canales principal de FuboTV. Univision, UniMas y TUDN también están disponibles en el paquete Latino. Ambos paquetes se pueden incluir en su prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Brasil vs Perú en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Prueba gratis Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver Brasil vs Perú en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y FS1 están incluidos en el paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que FS2 está en el complemento “Sports Extra”. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales de Fox necesarios para la Copa América 2021, y puede obtener su primer mes por solo $ 10 (Sling Blue) o $ 21 (Sling Blue plus Deportes extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV,puedes ver Brasil vs Perú en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1 y Univision están incluidos en todos, mientras que FS2, UniMas y TUDN están en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con sus 14 días gratuitos. juicio.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver Brasil vs Perú en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu con TV

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puedes ver Brasil vs Perú en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Brasil vs Perú

Brasil viene de una victoria por 3-0 sobre Venezuela en el primer partido del torneo el pasado domingo. El equipo venezolano se quedó sin 13 jugadores después de que un brote de COVID-19 que golpeó al equipo, por lo que Brasil no se enfrentó a un gran desafío.

Un gol de Marquinhos dio a los brasileños la ventaja temprana, mientras que Neymar marcó de penalti y Gabriel Barbosa metió el tercer y último gol de Brasil en la victoria.

“Somos un gran equipo, tenemos grandes jugadores. El entrenador y el cuerpo técnico están haciendo un gran trabajo. Si la Copa del Mundo comenzara hoy, Brasil estaría listo”, dijo el mediocampista brasileño Fred de cara al partido de esta semana. “En esta Copa América, el entrenador Tite puede dar oportunidades en el equipo, eso es importante. Siempre habla de eso, de que estemos listos cuando se presente la oportunidad”.

Por otro lado, Perú es uno de los dos equipos (Uruguay es el otro) que aún no ha visto acción en la fase de grupos del torneo. La plantilla de Ricardo Garec solo lleva una victoria en sus últimos seis partidos, 1-1-4, con un diferencial de goles de -8. Perú se encuentra actualmente en el último lugar para la clasificación de la Copa del Mundo 2022, y al equipo nada le encantaría más que lograr una gran sorpresa aquí.

Aquí hay un vistazo a las listas y posibles alineaciones iniciales para ambos equipos:

Posible alineación inicial de Perú:Gallese, Advincula, Ramos, Abram, Lopez; Tapia, Yotun, Carillo, Pena, Cueva, Lapadula.

Posible alineación inicial de Brasil: Alisson, Danilo, Militao, Marquinhos, Lodi, Casemiro, Fred, Paqueta, Neymar, Jesus, Richarlison.

Listas:

Perú:

• Porteros (3): Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), José Carvallo (Universitario)

• Defensores (10): Aldo Corzo (Universitario), Luis Abram (Vélez Sarsfield), Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Christian Ramos (Club UCV), Anderson Santamaría (Atlas), Alexander Callens (New York City FC), Miguel Araujo ( FC Emmen), Miguel Trauco (Saint Ettiene), Marcos López (San Jose Earthquakes), Renzo Garcés (Club UCV)

• Centrocampistas (9): Martín Tavara (Sporting Cristal), Sergio Peña (FC Emmen), Christian Cueva (Al-Fateh), Wilder Cartagena (Godoy Cruz), Renato Tapia (RC Celta), André Carrillo (Al Hilal FC), Yoshimar Yotún (Cruz Azul), Alexis Arias (Melgar), Raziel García (Cienciano).

• Delanteros (4): Luis Iberico (Melgar), Alex Valera (Universitario), Gianluca Lapadula (Benevento), Santiago Ormeño (Club León).

Brasil:

• Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Man City), Weverton (Palmeiras)

• Defensores: Danilo (Juventus), Emerson (Chelsea), Thiago Silva (Chelsea), Eder Militao (Real Madrid), Lucas Verissimo (Benfica), Marquinhos (PSG), Felipe (Atlético de Madrid), Sandro (Juventus), Renan Lodi ( Atletico Madrid)

• Centrocampistas: Casemiro (Real Madrid) Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Douglas Luiz (Aston Villa), Lucas Paqueta (Lyon), Everton Ribeiro (Flamengo)

• Delanteros: Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Man City), Richarlison (Everton), Everton (Benfica), Vinicius (Real Madrid), Neymar (PSG).

