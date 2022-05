Kim Kardashian rompe el silencio sobre las críticas: ¿Qué dijo?

La estrella de telerrealidad, magnate de la moda y alumna de “Dancing With the Stars”, Kim Kardashian, aparece en la portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated de 2022 y, en el interior, escribe una carta a su yo más joven en la que se da consejos a sí misma sobre cómo ayudar a las personas y aprender a ignorar las críticas.

Kim Kardashian dice que tuvo que aprender que la vida se trata de “ayudar a otras personas”

En su carta, Kardashian escribe que le tomó mucho tiempo “hacer clic” para ella misma en entender que la vida no se trata de ella todo el tiempo.

“Es fácil decir simplemente ignora las críticas, pero otra cosa que aprenderás es que en algún momento hará clic en tu cabeza que ya no se trata de ti. Se trata de la familia. Se trata de ayudar a otras personas”, escribe la estrella de telerrealidad.

Ella también habla de su trabajo para obtener clemencia para las personas que están en el corredor de la muerte o que recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por sus diversos delitos y buscan sentencias más ligeras o la liberación.

Citando su trabajo para Alice Johnson, una mujer en prisión de por vida por un delito de drogas no violento por primera vez, Kardashian le dice a su yo más joven que se fijará la meta de convertirse en abogada y aprobar el examen de la barra de California.

“No todos verán lo que estás haciendo como una forma noble de mejorar la vida de las personas… Los habladores ruidosos van a hacer ruido. Dejé fuera la parte en la que estás en un reality show; por eso, no siempre vas a ser respetado”, escribe Kardashian. “Vas a tener que trabajar más duro para mostrarle a la gente que vienes de una familia agradable y normal. Tomará un tiempo acostumbrarse, porque en la escuela secundaria, nunca tuviste que lidiar con matones”.

De hecho, Kardashian está trabajando para hacer realidad ese objetivo. Pasó la “barra de bebés” a fines de 2021 en su cuarto intento. El “baby bar” es el término de la jerga para el examen de los estudiantes de derecho de primer año de California.

Ella le dijo al New York Times en una entrevista de 2020 que realmente disfruta aprendiendo todo lo necesario para convertirse en abogada y dijo: “Nunca me gustó la escuela; honestamente, la odiaba. Así que el hecho de que me encanta es tan impactante para mí. Pero todo me pertenece ahora… Recibo contratos todo el tiempo. Así que los leo y entiendo cómo leerlos y cómo escribirlos. Y luego el derecho penal, eso es justo lo que me gusta. Eso es súper interesante para mí”.

Los fanáticos de Sports Illustrated no están contentos

Muchos fanáticos de Sports Illustrated no están contentos con la idea de Kim Kardashian en la portada de la edición de traje de baños.

“Esto es embarazoso. Después de todo lo que has estado trabajando para mostrar a las mujeres del día a día que son increíbles. ¿Esto es lo que haces?”, escribió un fan en Instagram.

Otro agregó: “A las jóvenes que miran esta portada. ¡No necesitas cirugía plástica para ser hermosa! Ignora la portada. Hay muchas mujeres inspiradoras dentro de la revista a las que admirar por ser ellas mismas”.

“La peor elección de todas. Honestamente, esto es tan malo. Primera edición de trajes de baño de SI que no compraré en años. Te avergüenzas por premiar a una mujer sin ningún talento que usó un video sexual para convertirse en lo que es. Patético”, escribió un tercer fan.

En Twitter, un lector escribió: “De todas las bellezas naturales que practican deportes y tienen físicos increíbles, eliges a alguien que tiene toneladas de cirugía y nada que ver con los deportes… Decepcionante”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.