¿Niurka Marcos se operó sus partes íntimas? [VIDEO]

Valiéndose de la honestidad que la caracteriza, Niurka Marcos rompió el silencio frente a las cámaras de “La Casa de los Famosos” al dar a conocer que efectivamente sí se ha sometido a una cirugía en su vagina.

Tras quedar atrás la presunta enemistad de Marcos con Laura Bozzo, la conductora de televisión peruana decidió preguntarle a su compañera si eran ciertos los comentarios de la prensa que aseguraban que ella se había sometido a una cirugía de reconstrucción en su vagina.

“Hablando de esas zonas, ¿es verdad eso que salió que decía que te habías hecho el punto de oro para volver a ser virgen?”, le preguntó Laura Bozzo sin filtros en la lengua a Niurka Marcos.

Por su parte, Marcos respondió: “¿Y esa mamada quién lo dijo? Yo me operé el rostro de mi ‘chochita’, mis orificios siguen intactos y todos en uso. Pero no me operé eso, con lo vieja que estoy y después de tres hijos, imagínate que me rompan de nuevo el fundillo”.

Si bien es cierto que la vedette cubana reconoció haber entrado al quirófano para una cirugía en su vagina, también aprovechó la oportunidad para desmentir categóricamente que su operación de vagina se trataba de una restauración de su himen.

En el mes de diciembre de 2020, Niurka Marcos habló detalladamente sobre su cirugía vaginal en una entrevista con el show Hoy Día de Telemundo: “Todos los pellejos y los colgados le dieron ‘tifiti’. Me lo dejaron mejor que el rostro bello este que tengo, me lo dejaron como pompi de bebé, me lo dejaron como labios de Lis Vega que parecen un par de labios vaginales”.

Durante la presentación de su calendario 2021, Marcos admitió que la única cirugía estética que se ha hecho es la de reconstrucción vaginal: “Mi chochito que es lo único que me he operado y que está tan lindo, y tan quinceañero, se lo tengo reservado para el galán que se atreva a entender mi locura”.

En la rueda de prensa de la presentación de su calendario 2021, la actriz cubana confesó como surgió la idea de entrar al quirófano por una cirugía de vagina: “Un día por el camino de la vida yo me vi el chochito mío en el espejo de mi baño y dije: P**¨* madre, estás de la chi****. Eso ya no lo puedo presentar yo delante de un galán, porque va a decir qué chocho tan viejo, tan feo, tan enojado, tan arrugado. Entonces lo puse en manos de expertos y me lo dejaron, bueno, mejor que el rostro éste, bello que tengo”.

Niurka Marcos es una de las famosas en la industria del entretenimiento de habla hispana que constantemente ha negado que se ha sometido a cirugías estéticas para mejorar su apariencia física. Marcos le atribuye su belleza física en gran parte a su genética y a sus entrenamientos en el gimnasio.

En la actualidad, la intérprete de 54 años es una de las participantes de la segunda temporada del reality show “La Casa de los Famosos” de Telemundo.