¿Kim Kardashian dañó el icónico vestido de Marilyn Monroe? [FOTOS]

Unos la amaron y otros no tanto. Gran controversia ocasionó la multimillonaria empresaria y figura pública, Kim Kardashian, cuando en la pasada Met Gala, que se celebró el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el pasado 2 de mayo, la vieran desfilar por la alfombra roja en luciendo el famoso vestido que utilizó Marilyn Monroe para cantarle el Feliz Cumpleaños al presidente John Fitzgerald Kennedy (JFK) en 1962.

La temática de la edición “In Amerca: An Anthology of Fashion”, la cual se basó en hacer un repaso por la indumentaria masculina y femenina a partir del siglo XVIII hasta la actualidad.

Luciendo el original vestido, de color beige brillante hasta el suelo Kim Kardashian fue el foco de todos los fotógrafos al lucir el histórico atuendo en compañía de Pete Davidson. Esto fue posible, gracias a la ayuda del Museo Ripley’s Believe It Or Not, quienes fueron los encargados de ayudar a que el proceso de préstamo del vestido fuera una realidad.

De acuerdo con varios portales de moda, Kim Kardashian solo utilizó el vestido unos pocos minutos, y tras bajar las escaleras y desfilar antes las cámaras, luego se puso una replica exacta del vestido, esto para evitar algún tipo de daño en el mismo. De acuerdo con Vogue, la misma Kim Kardashian reveló que el atuendo “Viajó custodiado por guardias y tuve que ponerme guantes para probármelo”.

Pese a toda la polémica que generó el préstamo del vestido, un mes después el Museo The Marilyn Monroe Collection compartió por medio de sus redes sociales, lo que se ve en las imágenes, fueron los daños sufridos por el vestido luego de que la Kardashian lo utilizara.

Si bien, la famosa socialité tuvo que utilizar una chaqueta blanca para tapar que el vestido no fue de su talla y la parte de los glúteos no pudo ser cerrada, al final las imágenes fueron reveladas por la misma cuenta en Instagram @marilynmonroecollection, quien criticó el hecho.

“¿La foto que muestra la parte de atrás del vestido cerrada fue retocada? ¿O está usando la réplica del vestido que realmente cerró? Claramente, ella en realidad NO encajaba en el vestido, incluso con la pérdida de peso. ¿La piel simplemente ocultaba el hecho de que la espalda del vestido no se podía cerrar? 🤨 #marilynmonroe”

Luego en las fotografías compartidas, un mes después, se puede apreciar que al vestido se le rasgó la tela en la parte del cierre, debido al forcejeo realizado y algunos de los cristales ya no están.

En el mensaje de @marilynmonroecollection se lee:

El vestido en exhibición en la ubicación de Ripley en Hollywood el 12 de junio de 2022. 🥺 Compartido conmigo por @1morrisette. Tanto por mantener “la integridad del vestido y la preservación”. @ripleysbelieveitornot, ¿valió la pena?

________________________ “Se tuvo mucho cuidado para preservar esta pieza de la historia de la cultura pop. Con el aporte de conservacionistas, tasadores y archivistas de prendas, la condición de la prenda fue la máxima prioridad. ¡Por extraño que parezca! ¡No se hicieron modificaciones al vestido y Kim incluso se cambió a una réplica después de la alfombra roja!⁠”. Fuente: Comunicado de prensa de Ripley, 2 de mayo

________________________ Y para ser justos, Ripley’s dijo que trató de proteger el vestido: “Básicamente, tuvimos muchas conversaciones con Kim y su equipo y establecimos muchos requisitos con la seguridad y el manejo del vestido”, dijo Amanda Joiner, vicepresidenta. presidente de licencias y publicaciones de Ripley’s, dijo al Daily Beast. “El vestido nunca fue solo con Kim. Siempre fue con un representante de Ripley. Siempre nos aseguramos de que en cualquier momento que sintiéramos que el vestido estaba en peligro de rasgarse o nos sintiéramos incómodos por cualquier cosa, siempre teníamos la capacidad de poder decir que no íbamos a seguir con esto”. Fuente: Slate.com, 5 de mayo ________________________ Después de recibir la solicitud de Kardashian de usar el vestido hace un par de meses, “tuvimos que tomar algunas decisiones en cuanto a si estábamos dispuestos a dejar que Kim tomara prestado el vestido o no”, dijo Joiner. “Hicimos dos pruebas diferentes con ella. El primero fue en Los Ángeles en abril y luego el segundo más tarde en abril para ver si el vestido encajaba o no. El mayor desafío que tuvimos es que realmente queríamos asegurarnos de mantener la integridad del vestido y la preservación, porque tiene 60 años y sentimos que es una pieza de moda tan icónica, tanto desde una perspectiva histórica, pero también desde la perspectiva de la cultura pop”. Fuente: Entrevista de The Daily Beast con Amanda Joiner, vicepresidenta de licencias y publicaciones de Ripley Entertainment, 3 de mayo

Luego en otra publicación, se realizó una comparación de cómo estaba el vestido antes de ser prestado a Kim Kardashian y luego de su uso en la Met Gala 2022.

“Por si te lo perdiste… Faltan cristales, y algunos quedaron colgando de un hilo”.

Eso ha generado toda una discusión, y las personas en internet se encuentran bastante molestas con lo sucedido.

Un usuario en Twitter escribió: “Era sabido si era un vestido hecho especialmente para marilyn con las medidas de su cuerpo, desde el inicio se sabía que era mala idea pero la plata compra todo”.

Otro usuario expresó su descontento escribiendo: “Esto es lo que sucede cuando un lugar como Ripley’s Believe or Not permite que alguien que busca llamar la atención use un vestido muy viejo. Un vestido que lució una mujer tan icónica: Marilyn Monroe. Debería haber sido mantenido alejado y preservado. Por favor, que esto no le pase a los atuendos de Audrey Hepburn”.

Por último otra persona dijo: “Antes y después de Kim Kardashian. El vestido de presidente de 4 millones de dólares de Marilyn Monroe es destruido para siempre. ¿Para qué? Ya no tenemos respeto por nada mientras reciban dinero”.

Por su parte, Consejo Internacional de Museos (ICOM) según CNN dijo que las prendas que eran históricas no debían de ser utilizadas por nadie.

A la luz de los recientes acontecimientos, en los que una celebridad usó un vestido que pertenecía a Marilyn Monroe en un evento público, ICOM Costume ha estado discutiendo el tema y quisiera compartir la siguiente declaración. Las prendas históricas no deben ser usadas por nadie, ni personajes públicos ni privados. El ICOM (Consejo Internacional de Museos) tiene un Código Ético para Museos, que establece estándares profesionales mínimos y fomenta el reconocimiento de valores compartidos por la comunidad museística internacional. Aunque no todos los museos forman parte del ICOM, sus reglas y sugerencias de mejores prácticas son reconocidas y respetadas por muchas instituciones en todo el mundo. El Comité de Vestuario del ICOM reúne a historiadores y profesionales de museos de todo el mundo para explorar todos los aspectos de la presentación, conservación, investigación y coleccionismo de prendas de vestir. Ha desarrollado Directrices, para proporcionar una referencia rápida para curadores y museos para trabajar correctamente con las prendas. Estas pautas indican que para cuidar bien una pieza, se debe manipular lo menos posible; nadie debe lavarlo ni limpiarlo, excepto un conservador capacitado, debe manipularse con guantes de algodón y sin perfume, cuidado de la piel ni maquillaje, y no se deben usar joyas para evitar que se enganchen en hilos sueltos. El disfraz requiere personal capacitado para su manejo y se deben respetar las observaciones especiales relacionadas con la luz, la humedad y los niveles de temperatura. También se debe evitar la iluminación fotográfica y los flashes fotográficos. En relación con la conservación, la noción más importante es “Más vale prevenir que curar. El trato incorrecto destruirá un objeto para siempre”. Sobre esta situación en particular, el vestido que perteneció a Marilyn Monroe fue hecho a la medida por la diseñadora francesa Jean Louis en el color que combinaba con su tono de piel, se le cosió antes de ir al evento donde le cantó Feliz Cumpleaños al entonces presidente de los Estados Unidos, John. F. Kennedy en 1962. No usó ropa interior para dar una sensación más viva de que estaba desnuda. El material es seda soufflé, que ya no está disponible, por lo que es insustituible. Si bien el vestido pertenece a una colección privada, el patrimonio debe entenderse como perteneciente a la humanidad, independientemente de la institución que tenga la custodia del bien. Como profesionales de los museos, recomendamos encarecidamente a todos los museos que eviten prestar prendas históricas para usar, ya que son artefactos de la cultura material de su tiempo y deben conservarse para las generaciones futuras.

Finalmente, de acuerdo al NY Post, en el año 2016, Ripley’s Believe It or Not! compró el vestido por 4,8 millones de dólares. Después de impuestos y tarifas, el precio total se valoró en más de $5 millones.

