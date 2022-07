Kelly Clarkson, más creativa que nunca a raíz de su divorcio

El divorcio muy público y volátil de Kelly Clarkson ha afectado bastante a la icono de la cultura pop. En consecuencia, ella ha estado canalizando sus emociones de manera creativa. Es posible que los fanáticos de Clarkson no los escuchen en la radio en el corto plazo, pero la ex entrenadora de The Voice admitió a ET Online: “He escrito como 60 canciones sobre ello. Es una cantidad increíble. Cada vez que pasas por algo, es increíble tener eso como una salida, independientemente de si la gente lo escucha o no”.

Clarkson solicitó el divorcio de su ahora exmarido, Brandon Blackstock, en junio de 2020. Aunque la pareja está divorciada legalmente, continúan luchando en los tribunales, principalmente por su rancho de $17,750,000, según los registros judiciales obtenidos por Heavy. Los registros judiciales también muestran que otra audiencia está programada para el 15 de julio de 2022 en la corte de Los Ángeles.

La cantante de Stronger obtuvo la custodia principal de River, de 8 años, y Remington, de 6, y se ha tomado un descanso de The Voice y otros proyectos para pasar tiempo de calidad con ellos.

Sin embargo, no se ha tomado un descanso de escribir canciones sobre su divorcio.

¿Publicará las 60 canciones?

La composición de canciones es la forma en que la ganadora inaugural de American Idol expresa sus emociones. Sin embargo, le preocupa poner demasiado de su vida personal al alcance del público, especialmente considerando que sus hijos probablemente lo escucharán. Por lo tanto, no podrá grabar ni lanzar ninguna de las 60 canciones. Pueden tener un propósito catártico, según Cinema Blend.

Clarkson explicó en el podcast The Global Chart Show con Brooke Reese que “obviamente, todo el mundo lo sabe: pasé por un gran divorcio. No es fácil con los niños, especialmente. Mi salida en general es solo escribir. Siempre he tenido dificultades para comunicarme. Empecé a escribir para ayudarme a hacer eso, así que tengo que ser completamente honesta, pero no es fácil, ¿verdad? Porque hay otras personas involucradas”.

Si bien la experiencia de escribir canciones es una liberación emocional para Clarkson y es comprensible que quiera mantener sus sentimientos en privado, Cinema Blend señala que la crudeza emocional puede ser beneficiosa “no solo para el compositor sino para todos los que escuchan la melodía también”. Si se mira desde esta perspectiva, es posible que Clarkson lance algunas de las canciones en el futuro.

Mientras tanto…

Por el momento, Clarkson parece estar contenta con grabar y lanzar versiones de canciones de otras personas a través de su EP Kellyoke y segmentos en su programa de entrevistas, The Kelly Clarkson Show. Según The New York Times, “Kelly Clarkson ha versionado más de 500 canciones”.

El 9 de junio de 2022, la artista ganadora de premios Grammy y Emmy lanzó oficialmente su EP Kellyoke, que contiene las siguientes versiones:

Blue Bayou (de Linda Ronstadt)

Call Out My Name (de The Weeknd)

Happier Than Ever (de Billie Eilish)

Queen of The Night (de Whitney Houston)

Trampoline (de Shaed)

Fake Plastic Trees (de Radiohead)

La reseña de Kellyoke del 8 de junio del New York Times afirma: “En una época de gusto controlado algorítmicamente, las elecciones de Clarkson tienen una excentricidad y un entusiasmo refrescantes, como si estuviera presentando un argumento idiosincrásicamente personal pero siempre musicalmente especial de que cada una de estas composiciones pertenece al pop moderno”.

Aunque estas canciones no fueron escritas por Clarkson, todavía contienen fuertes temas emocionales que probablemente reflejan las 60 canciones originales que ella escribió sobre su divorcio.