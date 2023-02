Katy Perry llora en ‘American Idol’ al conocer a superviviente de un tiroteo escolar [VIDEO]

La segunda noche de audiciones en la temporada 21 de “American Idol” rápidamente pasó de alegre a sombría durante los momentos finales del episodio del 26 de febrero de 2023. La audición final de la noche contó con Trey Louis, de 21 años, de Santa Fe, Texas, quien reveló después de su actuación que era un sobreviviente del tiroteo en la escuela de 2018 en su ciudad natal, que dejó 10 muertos y 13 heridos, según Medios públicos de Houston.

Después de la exitosa audición de Louis, durante la cual interpretó la canción de Whiskey Myers “Stone” en honor a uno de sus mejores amigos asesinado en el tiroteo masivo, Louis sorprendió a los jueces famosos (Lionel Richie, Katy Perry y Luke Bryan) con su historia de fondo. Perry rompió a llorar y hundió la cabeza entre las manos antes de expresar su frustración y sus temores por la violencia en Estados Unidos.

“Esto no está bien”, exclamó mientras las lágrimas corrían por su rostro. La audición dejó a los tres jueces conmocionados, pero se recobraron lo suficiente como para darle a Louis un boleto dorado a Hollywood, alentándolo a usar su voz para ayudar a crear un cambio.

El concursante de ‘Idol’ Trey Louis comparte su experiencia de tiro en la escuela: ‘Perdió muchos amigos’

Los jueces de “American Idol” parecían no estar al tanto de la historia de fondo de Louis mientras bromeaban con él y escuchaban su interpretación de “Stone” de Whiskey Myers, que le dijo a ABC13 que eligió en honor a uno de sus mejores amigos, Chris Stone, quien murió en el tiroteo. Fue solo después de su actuación, mientras los jueces colmaban de elogios, que Louis, un vendedor de colchones de tiempo completo que todavía vive y trabaja en Santa Fe, compartió sus antecedentes.

“Hombre, estás cantando desde el lugar perfecto”, le dijo Bryan después de terminar su canción, comparándolo con la superestrella del country Chris Stapleton. “Echas la cabeza hacia atrás, cierras los ojos y obtienes la voz perfecta”.

Cuando Bryan le preguntó por qué estaba audicionando para “Idol”, Louis compartió que ama a muchos ex alumnos del programa, pero que también está tratando de seguir adelante después de algunos años muy difíciles para él y su ciudad.

“Um, en mayo de 2018, un hombre armado entró en mi escuela”, dijo lentamente y respiró hondo. “Estaba en la Sala de Arte Uno, y él disparó a la Sala de Arte Dos antes de dirigirse a la Sala de Arte Uno”.

Louis continuó: “Perdí muchos amigos. Ocho estudiantes fueron asesinados, dos maestros fueron asesinados. Realmente ha sido un hombre negativo. Santa Fe ha tenido mala reputación aquí desde 2018”.

Según ABC13, el estudiante Dimitrios Pagourtzis abrió fuego contra las aulas de arte el 18 de mayo de 2018. En una entrevista con la estación antes de su audición para “Idol”, Louis le dijo a la estación que le da crédito al estudiante Christian Riley García por salvarle la vida al bloquear la puerta. al armario donde se escondía. García, que tenía 15 años, estaba entre los ocho estudiantes que murieron.

A principios de febrero, KPRC informó que el pistolero, Dimitrios Pagourtzis, que tenía 17 años en el momento del tiroteo, todavía se considera incompetente para ser juzgado, según la Oficina del Fiscal de Distrito de Galveston. Pagourtzis ha estado viviendo en el Hospital Estatal del Norte de Texas, pero no ha sido “restaurado a la competencia para ser juzgado”, según el fiscal de distrito, por lo que los médicos recomendaron que continúe allí por un año más.

La continua demora del juicio ha indignado a las familias de las víctimas, según The Daily News en el condado de Galveston, que quieren el cierre y las consecuencias para Pagourtzis, quien enfrenta una posible cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 40 años.

Katy Perry se derrumba por la historia de Trey Louis

Después de la emotiva historia de Louis, los jueces claramente se quedaron sin palabras, suspirando y secándose los ojos.

Bryan habló primero y dijo: “Hombre, tienes la voz perfecta, cantas desde el lugar correcto, dejas que salga de tu corazón y eso es lo que amamos aquí”.

Cuando se volvió hacia Perry, ella no pudo pronunciar ninguna palabra y se echó a llorar, enterrando la cabeza entre las manos en la mesa de los jueces. Cuando volvió a sentarse, expresó lo frustrada que estaba de que Louis y su comunidad tuvieran que soportar el trauma de otro tiroteo masivo.

“Nuestro país nos ha fallado”, exclamó, a lo que Louis respondió: “Hechos”.

“Esto no está bien”, dijo entre lágrimas. “Deberías estar cantando aquí porque amas la música, no porque tuviste que pasar por eso (groserías). No tenías que perder ocho amigos.

“Espero que le recuerdes a la gente que tenemos que cambiar”, dijo, con la voz quebrada por la emoción. “Porque ¿sabes qué? Yo también tengo miedo.

Cuando Richie y Bryan pusieron sus manos sobre sus hombros, Louis dijo: “Es terrible, Katy. Es horrible.”

Después de una respiración profunda, Richie dijo: “Hemos tolerado esto durante tanto tiempo, demasiado tiempo. Se ha convertido en una norma”.

“Eso tenemos que cambiar”, agregó Perry. “Espero que puedas liderar. ¿Puedes hacerme ese favor?

Louis respondió: “Para mí, para mi escuela, para ti, puedes apostar. Sí, señora.”

Luego, Richie animó al trío a compartir sus votos, y agregó que él era un “sí” y que no podía esperar a ver a Louis en Hollywood.

Bryan, que estaba demasiado emocionado para hablar al principio, dijo: “Sí. Eres perfecto” y Perry, después de tomarse un momento para recuperarse, le sonrió a Louis y dijo: “Gracias. Sí.”

Todos los jueces se abrazaron cuando Louis salió de la sala con su boleto dorado. Posteriormente, los productores filmaron al joven cantante sosteniendo su boleto en el estadio de fútbol de su antigua escuela secundaria y debajo de la torre de agua de Santa Fe, reflexionando sobre su experiencia.

“Es importante para mí compartir mi historia desde mi ciudad natal, Parkland, Columbine, Las Vegas y tantos otros”, dijo. “Lo que pasamos todos los días por lo que pasó es terrible. Pero hay luz, hay positividad, solo tienes que ir tras ella”.

“Santa Fe, no me detengo”, dijo, dirigiéndose a su comunidad. “Tengo toda la motivación detrás de mí, los tengo a todos ustedes detrás de mí. Qué bendición es esto realmente”.

La noche en que se transmitió su audición, Louis publicó varias fotos en su cuenta de Instagram, donde se autodenomina “Trey from the Fe”.

Debajo de una serie de fotos de él y su novia Grace en las audiciones, escribió: “¡TE AMO AMÉRICA! Gracias.”

