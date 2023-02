Ana Gabriel anunció su retiro de los escenarios tras 50 años de carrera

Con casi 50 años de trayectoria musical, la cantante mexicana Ana Gabriel, de grandes éxitos como “Simplemente amigos” y “¡Mi talismán”, comunicó a sus fans este fin de semana que dejará los escenarios.

María Guadalupe Araujo Yong, de 67 años de edad, conocida mundialmente como Ana Gabriel, durante un concierto ofrecido en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, en su tour denominado “Por amor a ustedes”, anunció a su público la decisión tomada.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios”. La cantante, explicó las razones que la llevaron a tomar esta determinación, dentro de las cuales mencionó el aspecto familiar. “Estoy cansada, porque tengo derecho de vivir, tengo el derecho a disfrutar de mi familia de otra manera”, agregó en medio de las negativas de sus fans, informó InfoBae.

Según el diario El Universal, aunque no dio más detalles al respecto y tampoco estableció una fecha exacta para despedirse, la mexicana enfatizó que si compartía sus planes con el público, era por una promesa que hizo hace muchos años: “Dije que cuando yo me retirara iba a decirles, no sé cuándo, puede ser el próximo año”, agregó la cantante.

¿Qué pasó en su concierto de Los Ángeles?

En este mismo concierto, la diva de America, también pasó un momento muy incómodo, cuando su público en lo que ella calificó como una falta de respeto, impidió que ella se manifestara en cuanto a una posición política. Sus espectadores le solicitaron que mejor se dedicara a cantar, informó TV Notas.

Con abucheos, la cantautora fue callada cuando tocó el tema de la marcha ciudadana por la reforma electoral en México, lo que ciertamente la descontroló emocionalmente haciendo que de manera muy enojada le dijera a su público, que mejor escucharan sus canciones a través de sus dispositivos móviles.

“Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar”. Ana Gabriel, enfatizó en que ella no es política, pero que le preocupa la situación que están viviendo algunos países de Latinoamérica. “Quiero que entiendan que voy a defender siempre a Latinoamérica. Estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. Por eso no he vuelto a México, a Nicaragua o a Venezuela”, declaró la Diva de América y añadió que, por tal razón, realiza sus conciertos en Estados Unidos, ya que este país le permite reunir a “muchas nacionalidades”, de acuerdo con 20 Minutos.

Más tarde, y más calmada, la artista a través de sus redes sociales les pidió disculpas a sus seguidores, reconociendo haber perdido la cordura durante el concierto, afirmando que nunca antes le había sucedido algo así, pero que no era justificable la actitud grosera que tuvieron con ella.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista, pero si, me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA, gracias por su comprensión los espero mañana”

Aunque la artista anunció su retirada de los escenarios, lo cierto es que todavía debe cumplir con algunos compromisos, entre los que se encuentran varios conciertos en algunos países de Europa, de acuerdo con Univisión.

