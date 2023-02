Kate McCann: ¿Quién es la madre de Madeleine McCann?

Kate McCann es la madre de la niña británica desaparecida Madeleine McCann, cuyo caso se presenta en la serie de Netflix “The Disappearance of Madeleine McCann”, que se transmitió el 15 de marzo de 2019.

El nombre de su esposo es Gerry McCann. Madeleine tenía solo 3 años cuando desapareció de un resort en Portugal mientras sus padres cenaban con amigos. Es uno de los casos de personas desaparecidas más desconcertantes del mundo. La familia compartió videos sobre su hija y buscó en su canal de YouTube.

1. Kate McCann, madre de tres hijos, es médica

Kate y Gerry McCann, ambos médicos británicos, crearon un sitio web llamado “Find Madeleine” en la búsqueda continua de respuestas sobre la desaparición de su hija. Tienen otros dos hijos llamados Amelie y Sean.

En el sitio web, los padres describen la personalidad de Madeleine. “Madeleine nació en mayo de 2003, una niña largamente esperada y muy anhelada. Ella vive en el pueblo de Rothley en Leicester, con su mamá y papá y su hermano y hermana pequeños, Sean y Amelie”, escribieron.

“Madeleine es una niña muy feliz con una personalidad extrovertida. Siempre ha sido una personita muy popular, que atrae tanto a niños como a adultos con su charla divertida y entretenida. Ella tiene muchos amigos que obviamente la extrañan mucho. A pesar de su corta edad, a menudo se sentía como si Madeleine hubiera estado en esta tierra antes”.

Los padres describieron los intereses de Madeleine como compartidos por la mayoría de las niñas pequeñas. “Como a la mayoría de las niñas de su edad, le gustan las muñecas y los vestidos (y cualquier cosa rosa y brillante), ¡pero también tiene un gusto definido por la acción y la aventura! Tiene una cantidad increíble de energía e incluso cuando era un bebé, no parecía necesitar mucho descanso. Le gusta correr y nadar y es fanática del Everton como su mamá y su abuelo”, escribieron.

“Madeleine siempre ha sido una hermana mayor maravillosamente amorosa y afectuosa para Sean y Amelie. ¡Ciertamente no era la casa más tranquila del planeta con muchas risas, cantos y las inevitables travesuras! Para Sean y Amelie, sin duda, falta una persona muy importante en su vida. Madeleine es una personita cálida que enriquece la vida y nunca fallará, estamos seguros, para traer alegría a la vida de cualquier persona con la que se encuentre”.

2. Kate y su esposo estaban cenando con amigos en un resort de Portugal cuando Madeleine desapareció

La vida de los miembros de la familia McCann cambió en un instante. Ocurrió en mayo de 2007. Gerry y Kate McCann se llevaron a sus tres hijos de vacaciones familiares a un pueblo costero de Portugal llamado Praia da Luz.

Estuvieron allí durante una semana, según un artículo de The Atlantic, y estaban acompañados por un grupo de amigos. Por las noches, los padres acostaban a sus hijos y se reunían en un restaurante de tapas del centro turístico.

Según The Atlantic, la noche en que Madeleine desapareció, los padres estaban en un restaurante ubicado a solo 180 pies de distancia con sus amigos, y dijeron que todos se turnaban para controlar a los niños cada 30 minutos.

Alrededor de las 10 p.m., dice el artículo, Kate McCann fue a ver a sus hijos y notó que Madeleine no estaba. Lo único en su cama: “un juguete rosa borroso llamado Cuddle Cat”. No se ha vuelto a ver a la niña desde entonces y no está claro qué le sucedió.

3. Kate y Gerry McCann fueron etiquetados como “arguidos” o sospechosos, pero luego fueron absueltos

Los McCann se enfrentaron a un aluvión de atención de los medios después de la desaparición de su hija, parte de la cual fue muy negativa. En un momento del caso, cayeron bajo sospecha de la policía portuguesa e incluso les dieron la etiqueta de arguido: “sospechoso”. Sin embargo, en 2008, la policía eliminó el estatus de arguido de los McCann, informa The Independent.

Algunos críticos en línea criticaron a los McCann por dejar a sus hijos (brevemente) desatendidos, pero los fiscales descubrieron que los padres “no podían haber previsto que, en el centro turístico en el que habían elegido pasar unas breves vacaciones, estarían poniendo la vida de cualquier de sus hijos en peligro”, informa The Sun.

The Independent informa que los McCann llegaron tan lejos en 2007 como para contratar especialistas forenses para refutar las especulaciones de que podrían haber sedado a sus hijos. Usaron muestras de cabello de los hermanos de Madeleine.

Son los autores de un libro sobre la desaparición de su hija.

The Guardian informó que el archivo de la policía portuguesa mostraba “que días antes de que los McCann fueran nombrados formalmente como sospechosos, un científico británico había advertido que las pruebas de ADN recuperadas del coche de alquiler de la familia no eran concluyentes”. Además, el sitio de noticias informa que Kate McCann “se negó a responder 48 preguntas sobre su hija, aparentemente por temor a que tuvieran la intención de implicarla en la desaparición de la niña”.

Posteriormente, las autoridades británicas reabrieron el caso e iniciaron una investigación masiva, pero nunca resolvieron el enigma de la desaparición de Madeleine.

4. Los McCann se negaron a cooperar con la serie de Netflix y Kate dice que Madeleine era su “pequeña compañera”

En su sitio web, Kate y Gerry McCann colocaron una declaración explicando sus puntos de vista sobre la serie de ocho partes de Netflix. “Somos conscientes de que Netflix planea proyectar un documental en marzo de 2019 sobre la desaparición de Madeleine”, escribieron.

“La productora nos dijo que estaban haciendo el documental y nos pidió que participáramos. No vimos y todavía no vemos cómo este programa ayudará en la búsqueda de Madeleine y, particularmente dado que hay una investigación policial activa, podría dificultarla. En consecuencia, nuestras opiniones y preferencias no se reflejan en el programa”.

Concluyeron: “No haremos más declaraciones ni daremos entrevistas con respecto a este programa”.

Sin embargo, continuaron contando su historia en su sitio web y canales de redes sociales. En un video, Gerry describió a Madeleine diciendo: “Madeleine es absolutamente asombrosa. Es increíblemente brillante, divertida, muy enérgica e increíblemente amorosa”.

Kate intervino: “Madeleine era realmente mi pequeña compañera”.

“Se parece a Kate, gracias a Dios por eso”, dijo Gerry.

Kate reveló sobre sus otros dos hijos: “Hablamos de Madeleine todos los días. Cuando Madeleine regrese qué le darán, con qué jugarán… Todavía tienen mucha esperanza”. A veces, cuando la familia hace actividades juntas, Gerry les recuerda a las personas que “no es toda nuestra familia”.

Compartió Kate de los hermanos de Madeleine: “Mi principal preocupación es que envejezcan… ahí es cuando comenzará el dolor y la tristeza… Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para recuperar a su hermana mayor”.

Han escrito sobre la dificultad de las festividades en su sitio web, incluida la Navidad de 2018. “No podíamos dejar pasar una Navidad sin transmitir un cálido ‘gracias’ a todos nuestros seguidores por los amables y continuos buenos deseos, especialmente en esta época tan ocupada del año”, escribieron.

“Extrañamos mucho a Madeleine. La Navidad nunca será lo mismo sin ella, pero seguiremos sacando lo mejor de lo que tenemos. La investigación está en curso y nuestra esperanza permanece. Que el 2019 sea pacífico y positivo para todos nosotros”.

5. Los McCann recibieron daños y perjuicios después de una demanda por difamación

Los McCann demandaron al exjefe de policía en Portugal Goncalo Amaral, luego de que este escribiera un libro en el que afirmaba que fingieron el secuestro de Madeleine. Afirmaron que la afirmación era falsa y ganaron un juicio por difamación en su contra, informó la BBC.

“Se centró por completo en el efecto de las calumnias en nuestros otros hijos y el daño que se hizo en la búsqueda de Madeleine”, dijo a la BBC el portavoz de Kate y Gerry McCann.

La cadena informó que un tribunal ordenó a Amaral que dejara de publicar el libro y citó a Kate McCann diciéndole al tribunal: “Fue muy doloroso leerlo y también me sentí ansiosa y temerosa por el daño que sentí que estaba causando aquí en Portugal”.

