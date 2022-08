Kate del Castillo está de luto: ¿Quién se le murió a la actriz mexicana?

Kate del Castillo se encuentra de luto tras darse a conocer la lamentable noticia de la muerte de su perrita Lola, su mascota a lo largo de 16 años.

La actriz de origen mexicano anunció su irreparable pérdida en una emotiva publicación en su perfil oficial en la plataforma de Instagram durante horas de la tarde del domingo 21 de agosto.

“Lola. Mi compañera durante 16 años murió hace unas horas. Gracias a tod@s l@s que siempre la quisieron mucho, especialmente a mi amiga y segunda madre Jessica Maldonado”, escribió Del Castillo.

“Es increíble tanto dolor, tanto amor que siento por Lola. Los animales son seres superiores. Inmenso el amor y la alegría que me dio Lola por tantos años. Sin duda mi vida no será la misma sin ella”, puntualizó la intérprete de 49 años de edad en su publicación en Instagram.

Personalidades de la industria del entretenimiento como Ana Gabriel, María Celeste Arrarás, Borja Voces, Lili Estefan y Antonio Gil le expresaron sus mensajes de condolencias a Kate del Castillo a través de Instagram.

“Lola del Castillo inició su vuelo al mundo que le corresponde, por ahora deseo que tú dentro de tu dolor, logres recordar las cosas buenas que durante 16 años te dio y que fueron compartidos con Jessica Maldonado, su segunda madre”, “Allá tengo varios amiguitos dándole la bienvenida a Lolita. Tan divina que era”, “Qué lástima amiga. Lo siento muchísimo. Todo mi cariño para ti”, “Cuánto lo siento amiga”, “Lo siento muchísimo mi querida Kate. Qué dolor perder a esa alma tan cerca a ti. Te abrazo fuerte”, fueron algunos de los mensajes de condolencias de los famosos.

Kate del Castillo es una fiel defensora de los animales

Kate del Castillo es una de la personalidades de la industria del entretenimiento que ha alzado su voz en reiteradas ocasiones para poner fin a la explotación animal a nivel mundial.

Como embajadora de la organización PETA, Del Castillo posó junto a Lola para una campaña que buscaba crear conciencia en los dueños de perros o gatos con el fin de que no dejen solas a sus mascotas para evitar que sean víctimas de maltratos por parte de personas crueles o automóviles en vías públicas.

La organización PETA lamentó la muerte de Lola con un sentido comentario en el perfil de Kate del Castillo en Instagram: “Lamentamos mucho la pérdida de un perrito tan especial que tocó tantas vidas. Siempre valoraremos nuestro tiempo trabajando juntos para ayudar a otros perros y estamos muy agradecidos por todo lo que Lola ha hecho para inspirar a las personas a ser compasivas. Que sus 16 años de preciosos recuerdos juntas te traigan consuelo. Te enviamos mucho amor de parte de todos nosotros en PETA”.

La actriz temía la muerte de su mascota

A mediados del mes de mayo del año 2021, Kate del Castillo reveló en su perfil en Instagram que sentía gran temor de no estar presente al momento del fallecimiento de su perrita Lola.

“Es difícil decirle adiós a Lola. Cada vez me cuesta más porque ya está viejita. Ha sido mi compañera por casi 15 años (mi relación más larga 🙄) y me da miedo no estar ahí cuando se vaya. Te amo Lola del Castillo”, escribió la actriz mexicana en su perfil en Instagram.

La muerte de Lola llega un año después de la emotiva publicación de la intérprete de 49 años de edad.