Karol G brilla en “Saturday Night Live” y lanza contundente mensaje

Karol G tiene al mundo a sus pies. La súper estrella colombiana no sólo ha roto todos los records posibles con su nuevo álbum “Mañana Será Bonito”, sino que continúa en su cruzada por mantener una imagen honesta de sí misma y de otros, promoviendo siempre el amor propio y la aceptación.

Parte de este éxito arrollador de la cantante, cuyos fanáticos apodan “La Bichota”, la ha llevado a conquistar escenarios que antes estaban reservados para talentos norteamericanos, como es el caso del legendario programa de televisión nocturno de comedia Saturday Night Live, en donde junto a otra latina, la actriz cubana nominada al Oscar de la Academia Ana De Armas, le dio mucho talento y sabor latino a la noche del 15 de abril.

Mucho sabor latino

Pero no sólo Ana De Armas y Karol G le dieron el toque en español a Saturday Night Live. También las acompañó Marcelo Hernández, el joven comediante cubano de Miami que ahora forma parte del importante elenco.

Sobre esto, Hernández no perdió la oportunidad de tomarse una divertida foto con las chicas detrás de cámaras, que acompañó con el texto “las panas de visita”, obteniendo toda clase de mensajes positivos y de apoyo por parte de sus seguidores.

Comedia, mucha música y un contundente mensaje

Durante su paso por “Saturday Night Live”, Karol G aprovechó de participar en uno de los sketch de comedia junto a Ana De Armas, pero por supuesto que también cantó dos temas de su más reciente álbum. La tierna canción “Mientras Me Curo del Cora”, y otra con influencias más rockeras, “Tus Gafitas”, presuntamente inspirada en su supuesta relación con el cantante colombiano Feid.

En “Mientras Me Curo del Cora”, con colores tierra, un look natural, una flor en el pelo, la chica entonó el tema junto a un grupo de coristas de una forma etérea que se ganó el corazón del público televidente. En el video de YouTube un usuario escribió en inglés: “No sabía quién era Karol G, pero desde hoy soy fanático.”

Para “Tus Gafitas” tuvo una vibra más oscura y rockera, junto a su banda compuesta por puras chicas y usando unas “gafas”, alusivas al tema de la canción, la colombiana hizo suyo el escenario del programa de televisión norteamericano.

Un contundente mensaje

Recordemos que recientemente Karol G alzó la voz en contra de la revista GQ México, pues alega que retocaron sus fotos para hacerla ver de una forma irreal que “no la representa”. La respuesta de otros famosos y de sus millones de seguidores fue de apoyo incondicional ante esta cruzada abierta de Karol G por mantener una imagen honesta.

Esta batalla la llevó a “Saturday Night Live” cuando en un segmento de comedia donde participó usó una T shirt con el mensaje PHOTOSHOP y una señal de prohibición de color rojo. ¡Qué buena forma de continuar poniendo la conversación sobre la mesa!

“La aplaudo por defenderse de la burla que le hicieron esta mujer esta ropiendo los esteriotipo que siempre se ve mis felicitaciones”, “Creo que es la primera vez que una/un cantante de Colombia se presenta en Saturday Night Live (SNL) interpretando canciones solo en Español. El skit que hizo con Ana de Armas y Marcello Hernández fue super chistoso!” “Orgullo latino”, fueron algunos de los mensajes de apoyo a este video.

“La Bichota” continúa dejándonos en alto a todos los latinos. ¡Bravo, reina!