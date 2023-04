GQ publica a Karol G en su portada y ella responde: “¡No me representa!”

¡Les quedó grande la Bichota! La súper estrella colombiana Karol G alzó la voz a través de su cuenta de instagram para mostrar su inconformidad con una portada de la revista GQ México en la que aparece, exaltando el poder de la música en español.

En la portada, que al momento fue eliminada de la red social de la prestigiosa revista de moda y estilo, aparece la cantante de “Mientras Me Curo del Corazón” con actitud desenfadada usando un vestido verde. Lo cierto es que el rostro de la guapa colombiana luce irreconocible y ante esto, la chica que siempre se ha preocupado por mantener una imagen real y ser positiva con la diversidad de cuerpos, alzó la voz a través de su perfil, seguido por 61.2 millones de personas.

Karol G, cuyo nombre de pila es Carolina Giraldo Navarro, compartió la portada, y una foto de ella sin maquillaje, con el siguiente mensaje: “No se ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le

hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad.”

Los mensajes de apoyo a Karol G no se hicieron esperar, incluso de sus amigos más famosos. La cantautora Kany García le escribió: “Irreal en la foto 2, hermosa y maravilllosa en la 1! el mundo está cambiando! que se actualicen de una vez y por todas a base de nuestras propias posturas ! Brava!”, su entrenadora personal y ex participante de Exatlon Estados Unidos, Yarishna Ayala exaltó el corazón de la intérprete nativa de Medellín: “Tu eres hermosa por dentro y por fuera te amo con todo mi ser amiga! Si la gente supiera lo hermosa que eres al natural se sorprenderían, pero lo mas bello que tienes es ti corazón ❤️”

Y así otros cientos de miles a esta foto que ya cuenta con más de un millón y medio de “me gusta” y a resonado en todas las redes sociales.

Un buen momento

No hay duda que Karol G está en la cima del mundo. El último álbum de la colombiana, titulado “Mañana Será Bonito” ha roto todos los records en ventas y reproducciones y sus conciertos se agotan en minutos, mientras sus millones de fanáticos quieren más y más de la talentosísima chica que a la par con ritmos contagiosos, tiene un propósito firme y es mantener una imagen honesta de sí misma para otros.

¡Más guapa que nunca!