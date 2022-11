Karol G estrena nuevo sencillo CAIRO: Escúchalo aquí

Definitivamente es un buen momento para Karol G. Luego de arrasar con la gira “$trip Love Tour“, la súper estrella nativa de Medellín acaba de estrenar un nuevo tema llamado “Cairo” junto a su colaborador de años, el productor y cantante colombiano Ovy On The Drums.

Fiel a su estilo, en este nuevo tema, la cantautora multi-platino presenta una singular mezcla de sonidos evolucionados, su privilegiado poder vocal y una lírica con la que continúa posicionándose como una mujer independiente y demostrando por qué es considerada una de las máximas representantes del empoderamiento femenino en la actualidad. “Cairo” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Esta nueva producción refleja la evolución artística de Karol G, quién continúa a la vanguardia, rompiendo barreras, estableciendo nuevas marcas y alcanzando nuevas cimas en su carrera, llevando a su audiencia por un viaje a través del mundo con su música y videos. El video musical, grabado en la ciudad de Cairo en Egipto, fue producido por Pedro Artola y dirigido por WEOWNTHECITY. Escrita por Karol G, Keityn y Ovy On the Drums.

“Cairo” es el tercer tema que lanza Karol G este año y con el que seguro elevará aún más la anticipación entre sus fanáticos por su nuevo álbum.

Play

KAROL G, Ovy On The Drums – CAIRO Music video by KAROL G, Ovy On The Drums performing CAIRO. Universal Music Latino; © 2022 UMG Recordings, Inc. vevo.ly/my7h3n 2022-11-13T18:00:23Z

Desde que lanzó TUSA, el éxito de Karol G parece no tener fin, con éxitos en su idioma que se escuchan en el mundo entero, la colombiana a roto todos los records y continúa posicionándose como uno de los nombres más fuertes de la música a nivel global.

Y es que no son sólo sus temas musicales, los fanáticos de la chica de pelo rojo (y antes azul), no parecen tener suficiente de sus presentaciones en vivo. Con su última gira de conciertos “$trip Love Tour”, recaudó 69.9 millones de dólares con la venta de 410.000 entradas en 33 espectáculos en Estados Unidos, de acuerdo a la publicación especializada Billboard.

Con esto, Karol G alcanzó un logro nada despreciable: convertirse en la artista latina con la gira más lucrativa en la historia de Estados Unidos.

¡El mundo está rendido ante la Bichota!