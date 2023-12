Kamar de los Reyes muere a sus 56 años: ¿Cómo murió el actor de “Call of Duty”?

El actor puertorriqueño Kamar de los Reyes falleció a sus 56 años en Nochebuena. El actor es conocido por darle vida a Antonio Vega en One Life to Live y quien es la voz del villano Raúl Menendez en el videojuego “Call of Duty”.

Kamar estaba casado con su ex coprotagonista de “One Life to Live”, Sherri Saum, quien era su publicista y madre sus tres hijos, Caylen,de 26 años, y gemelos Michael y John, de 9. La pareja se casó en 2007.

Saum fue quien confirmó que Kamar murió “después de una breve batalla contra el cáncer”. Si bien, revelaron cuál fue la dura enfermedad que logró derrotarlo, no precisaron qué tipo de cáncer le diagnosticaron.

Kamar de los Reyes debutó como actor en la época de los 80

El actor creció en Las Vegas y nació en Puerto Rico. Disfrutó de varios papeles teatrales al principio de su carrera en la época de los ochentas. También apareció en películas como “Nixon”, “Salt” y “The Cell”, pero su carrera floreció en la televisión.

Su saltó a la fama lo tuvo cuando entre 1995 y 1998 cuando fue parte del elenco de la telenovela “One Life to Live”, de ABC. Pero su mayor su reconocimiento fue en 2012 cuando se puso en la piel del narcotraficante Raúl Menéndez en “Call of Duty: Black Ops II”, rol que repitió en la cuarta entrega de esa saga y en “Call of Duty: Vanguard”.



Kanar estaba filmando “All American” y tenía papeles en próximos proyectos como “Washington Black” de Hulu y la serie “Daredevil” de Marvel.



Los fans de “Call of Duty” se han expresado en las redes sociales tras la muerte de Kamar de los Reyes.

La cuenta oficial del juego “Call if Duty” no ha hecho eco de la noticia en sus redes sociales, hasta el momento de la publicación de este artículo.