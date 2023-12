Muere Cristina Pacheco: ¿De qué falleció la periodista mexicana?

Durante la tarde de este jueves 21 de diciembre de 2023, varios medios de comunicación de México, reportaron la lamentable noticia del fallecimiento de la escritora y periodista, Cristina Pacheco, a la edad los 82 años, así lo informó su hija Laura Emilia Pacheco en su cuenta de Facebook.

Cristina Pacheco quien se hizo bastante famosa por haber estado al mando del programa “Aquí Nos Tocó Vivir”, hace tan solo unos días, precisamente el 1 de diciembre, había anunciado su retiro oficial del Canal Once, donde tenía su programa “Conversando con Cristina Pacheco”, debido a problemas de salud que le aquejaban.

“Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender al menos momentáneamente… ¿Qué les diré…? Estas conversaciones…” , dijo ante las cámaras casi bastante emocionada, mientras recibía el cariño de sus compañeros.

Por su parte, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, también compartió un sentido homenaje en sus redes sociales, para despedir a quien trabajó por más de 50 años al frente de la televisión publica.

“El Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano lamenta el sensible fallecimiento de la periodista y cronista Cristina Pacheco, conductora de ‘Aquí nos tocó vivir’ y ‘Conversando’, sumando más de 40 años en Canal Once. Enviamos nuestro pésame a familiares y amigos”, publicó dicho organismo en la red social X.

¿De qué falleció la reconocida periodista mexicana?

De acuerdo con InfoBae, la hija de la periodista Laura Emilia, reveló que la causa de muerte de su madre, Cristina Pacheco fue a raíz de un cáncer de estómago, enfermedad que según ella, le fue detectada hacía menos de un mes.

“Creo que ella prefirió trabajar hasta el final y pagar el precio, y el precio fue que le detectaron la enfermedad hace menos de un mes y fue letal. Fue Cáncer”, aseveró Laura Emilia.

Y añadió: “Yo sospecho que ella empezó a sentir incomodidades o malestares y no nos dijo, no le dijo a nadie porque, de habernos dicho, la hubiéramos convencido de llevar tratamientos qué le hubieran quitado tiempo y no hubiera podido trabajar. Creo que ella prefirió trabajar hasta el final y pagar el precio”.

