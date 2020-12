Justin Bieber recibe un estricto ultimátum de su esposa Hailey por sus tatuajes

Justin Bieber no es el único que toma decisiones sobre qué pintar en su cuerpo por estos días. Parece que su esposa Hailey también tiene algo que decir en el proceso.

En una entrevista reciente con Ellen Degeneres, Bieber reveló que Hailey le ha puesto los puntos con un ultimátum sobre sus tatuajes muy específico: no más tatuajes en el cuello. La decisión se tomó después de que Bieber se hiciera otro tatuaje en el cuello, en forma de rosa.

Degeneres señaló, en broma, que Bieber ni siquiera pudo localizar su tatuaje de rosa al principio, debido a la enorme cantidad de tatuajes que tiene en esa zona. Bieber respondió: “Honestamente, Hailey no quiere que me haga más tatuajes en el cuello. No más tatuajes en el cuello. Eso es lo que dice Hailey”.

Bieber tiene más de 60 tatuajes en su cuerpo y planea hacerse más

Remember 10 years ago when TMZ and the internet freaked out because Justin Bieber had one tiny seagull tattoo on his hip 😂 pic.twitter.com/akECMZ0e0V — Hayley (@imnotkenyan) March 15, 2020

Bieber tiene más de 60 tatuajes en su cuerpo, contando hasta el otoño de 2020. Se hizo su primer tatuaje en 2010, a sus 16 años. Según el fan wiki de Justin Bieber, el tatuaje es de una gaviota y está en su cadera. Bieber explicó en una entrevista a Complex de qué se trata la gaviota.

Dijo que toda su familia se hizo un tatuaje de una gaviota en el cuerpo, según el libro Jonathan Livingston Seagull. “Todos lo tenían en la muñeca, pero yo lo quería en un lugar diferente”, dijo en 2012. “El libro trata sobre una gaviota que quería ser más que una simple gaviota. Intento ser más que una persona normal. Estoy tratando de ser extravagante”, dijo Bieber por entonces.

Desde entonces, Bieber se ha hecho docenas de tatuajes en todo el cuerpo, incluidos números romanos del año de nacimiento de su madre, una corona, el nombre de su álbum “Propósito”, varias cruces cristianas de diferentes tamaños, el nombre hebreo de Jesús (“Yeshua”), una cita bíblica, una representación visual del rostro de Cristo y una X, entre otros.

Del tatuaje X, Bieber le dijo a GQ, “‘X’ significa desconocido. Es posible que conozcan mi caparazón o que conozcan al artista, pero no necesariamente a mí”.

Bieber se está guardando la espalda para los tatuajes de sus futuros hijos

Resulta que Bieber tiene una parte bastante importante de su cuerpo reservada para tatuajes específicos. Quiere tatuarse a los futuros miembros de su familia, también conocidos como sus hijos con su esposa Hailey en la espalda cuando llegue el momento.

Bieber confirmó esta decisión a Degeneres cuando fue a su programa. “Vi que te estás guardando tatuajes en la espalda para cuando tengas hijos”, dijo Degeneres. “¿Así que te gustará un retrato familiar de todos ustedes sentados frente a la chimenea? ¿Tú, Hailey y los niños?”, le preguntó la conductora.

“Algo así”, dijo Bieber. Y ratificó: “Si”.

En una publicación de Instagram de octubre de 2018, Bieber mostró su amor por todos los tatuajes que se ha hecho hasta ahora. “Si [los tatuajes] no dolieran, todos los tendrían. Bueno, tal vez no [todos] !! Más de cien horas de trabajo de arte en mi cuerpo y no recuperaría ni una sola”, escribió en Instagram. “Me encanta el arte y he hecho de mi cuerpo un lienzo y es muy divertido”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Defensa de Chicago Bears es acusado de agredir a una mujer: el informe

Sigue a AhoraMismo en Instagram