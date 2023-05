Hay preocupación por la salud de Julio Iglesias ¿Qué tiene?

Julio Iglesias, intérprete español de canciones como “Me olvide de vivir”, tiene preocupado al mundo del espectáculo y a sus seguidores, pues se especula de un gran deterioro en su salud que lo ha llevado a utilizar silla de ruedas y hasta olvidarse de la letra de sus canciones.

De acuerdo con MARCA, según los conductores del programa ‘A la tarde’ de América TV en Argentina, aseguraron que una vieja herida le produce suficiente dolor como para dejarlo postrado en una silla de ruedas e incluso estaría deteriorando su salud mental.

Sobre la actual condición de Julio, la periodista del programa Cora Debarbieri, señaló que de joven él había sufrido un accidente muy grave, que lesionó su columna vertebral teniendo que ser intervenido quirúrgicamente y que dejó por lo siguiente de su vida muchas secuelas en su salud.

“Él tuvo muy, muy de jovencito, un accidente terrible que tuvo que ser sometido a una intervención en su columna vertebral y esto le trajo a lo largo de su vida muchos dolores y muchos inconvenientes”, indicó Debarbierie, en declaraciones citadas por Telemundo.

¿#JulioIglesias en silla de ruedas? Alarmas se encienden por la salud del cantante #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/C9FnOE6m4m — De Primera Mano (@deprimeramano) May 30, 2023

Por su parte, el conductor Matías Vázquez agregó que Iglesias también estaba afectado en su parte cognitiva y motora y que por si fuera poco se encontraba en un estado de aislamiento y hermetismo en donde no tenía comunicación con nadie.

“Me dicen que es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio Iglesias. Directamente ya no recuerda ni sus propias canciones”, relató el presentador Matías Vásquez del programa “A la tarde” de América TV en Argentina, según Abyayala TV.

“La realidad es que aquellas personas que tenían relación con Julio Iglesias, hoy por hoy, no llegan a él y eso es lo que preocupa, que Julio no levanta un teléfono o no responde a las llamadas”, agregó de acuerdo con Semana.

Al respecto, ya se había pronunciado, días atrás, el locutor argentino Alberto Mateyko, conocido como “El muñeco”, y quien es amigo de años de Julio Iglesias.

“¿Qué anda pasando Julito?”, escribió Mateyko en Instagram, antes de empezar a referir que el Puma Rodríguez, otra gloria de la canción de los años 70 y 80, contemporáneo de Iglesias, lo había visto saliendo de su casa en Miami en silla de ruedas. Sin embargo, el periodista argentino, Jorge Rial, desmintió esta versión.

La salud de Julio Iglesias ha desatado la preocupación de sus fans y luego de que destaparan que el cantante estaría en silla de ruedas, algo más sale a la luz.https://t.co/RheEP0L8a3 pic.twitter.com/5sNWEw5M6p — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) May 31, 2023

Ramón Arcusa salió en defensa de Julio, negando todas estas versiones y diciendo: “Hablo con él a menudo y no es cierto, está lúcido como siempre”. Así mismo y de acuerdo con el diario El Economista personas del entorno del cantante también niegan problemas de dicha índole. “Eso no es cierto”

Según People, desde hace un tiempo que la salud del cantante Julio Iglesias ha sido motivo de especulación, especialmente tras el surgimiento de una secuencia de fotos de paparazzi tomadas en el 2020 en Punta Cana, República Dominicana —donde él reside desde hace años— que mostraban al artista aparentemente ayudado por dos jovencitas caminando por la playa.

Julio Iglesias está enojado con la prensa

El tema de la salud del artista de 79 años ha causado gran controversia, hasta el punto de que el mismo artista ha salido a dar declaraciones al respecto. Este miércoles, Julio explicó a través de sus redes sociales lo que está pasando con su vida, señalando que se encuentra perfectamente y que no existen razones para que la gente y sus miles de seguidores en el mundo se preocupen por él.

“Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre. No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad… Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre.”

El mensaje lo divulgó a través de su cuenta de Instagram, el cual acompañó con una imagen suya en la que luce aparentemente en buena forma física, en su casa.

Finalmente, Mateyko, dijo que Julio si se encontraba en un estado de salud delicado, pero que él no quiere hablar del asunto por todo la polémica que se suscitó con sus declaraciones anteriores, y por la molestia de su amigo y cantante, informó Semana.

