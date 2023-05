Trump acabará con ciudadanía automática para hijos de “inmigrantes ilegales”

Este martes 30 de mayo, el expresidente republicano de los Estados unidos, Donald Trump, anunció que de salir electo en los próximos comicios presidenciales del 2024, el primer acto de su gobierno será emitir una ley que termine con la ciudadanía automática de los hijos de “inmigrantes que no estén amparados bajo un estatus migratorio legal, así como también de aquellos hijos nacidos de turistas en el país, según Forbes.

“Como parte de mi plan para asegurar la frontera, en el primer día de mi nuevo mandato, firmaré una orden ejecutiva dejando en claro a las agencias federales que, según la interpretación correcta de la ley, en el futuro, los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automáticamente”, dijo en un video grabado desde su casa en Palm Bach, Florida.

La noticia la dio el expresidente-candidato a través de un video de campaña publicado en redes sociales titulado “Agenda47: Day One E.O. Ending Citizenship for Children of Illegals and Outlawing Birth Tourism”.

#AGENDA47: President Trump’s plan to discourage illegal immigration by ENDING automatic citizenship for the children of illegal aliens. pic.twitter.com/3iytgg45st — Trump War Room (@TrumpWarRoom) May 30, 2023

De acuerdo con ViveUSA, Trump ordenará a las agencias federales que exijan que al menos uno de los dos padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal para que sus hijos nacidos en Estados Unidos se conviertan automáticamente en ciudadanos estadounidenses.

A los hijos de quienes no cumplan ese requisito no solo no se les concederá la ciudadanía automática, sino que no se les podrá dar “pasaportes, números de Seguro Social ni ser elegibles para ciertos beneficios de asistencia social financiados por los contribuyentes”.

De ser elegido nuevamente como presidente del país, y hacer efectiva esta advertencia, el expresidente Trump estaría acabando con uno de los incentivos más importantes para la masiva migración ilegal, fundamentada en la enmienda 14 de la Constitución, por la cual se puede obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Mi política ahogará un incentivo importante para la inmigración ilegal continua, disuadirá a más inmigrantes de venir y alentará a muchos de los extranjeros que Joe Biden ha dejado entrar ilegalmente a nuestro país para que regresen a sus países de origen”, dijo Trump en un anuncio de la Agenda 47, de acuerdo con The New York Post.

El decreto también cobija a aquellas turistas embarazadas, que optan por tener sus hijos en los Estados Unidos, para obtener de manera legal la ciudadanía americana.

Si gana las elecciones de 2024, Donald Trump eliminará la ciudadanía para hijos de inmigrantes indocumentados y ‘turistas de nacimientos’. https://t.co/UnwXYDiyBo pic.twitter.com/60M8IhTOIk — Primicias (@Primicias) May 31, 2023

“Mi orden también pondrá fin a la práctica injusta conocida como ‘turismo de partos’, en la que cientos de miles de personas de todo el planeta ocupan hoteles en cuclillas durante las últimas semanas de embarazo para obtener ilegítima e ilegalmente la ciudadanía estadounidense para el niño, a menudo para luego explotar cadena de migración para saltar la línea y obtener tarjetas de residencia para ellos y sus familiares”, agregó Trump. “Es una práctica tan horrible y tan atroz, pero la dejamos seguir adelante. Al menos uno de los padres tendrá que ser ciudadano o residente legal para calificar”, dijo según Reuters.

De hecho, Trump indica que la política migratoria que aplica actualmente de dar ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos está basada en “en un mito histórico y en una mala interpretación deliberada de la ley por parte de los defensores de las fronteras abiertas”, informó Forbes.

El decreto que dictará Trump en su primer día en la Casa Blanca si obtiene la victoria en las urnas en 2024, es parte de una estrategia más amplia para asegurar completamente la frontera de Estados Unidos con México, la Agenda47.

Trump promete eliminar la ciudadanía automática para hijos de migrantes https://t.co/J4clUx4zfv pic.twitter.com/ewQRFLXgGM — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 31, 2023

“Vienen por millones y millones y millones. Vienen de instituciones psiquiátricas, vienen de cárceles, presos, algunas de las personas más duras y malas que jamás hayas visto”, añadió.

El expresidente Trump es ampliamente conocido como el favorito republicano para la nominación de 2024, y el único otro candidato viable percibido es el gobernador Ron DeSantis, quien está haciendo campaña en los primeros estados de las primarias esta semana, comenzando en Iowa.

