Zarelea Figueroa y su triste adiós a su hermano Julián Figueroa [VER]

El duro golpe que vivió la familia Figueroa tras la muerte de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, a la temprana edad de 27 años, ha conmocionado a todo el mundo del entretenimiento, luego de que la madrugada del domingo 9 de abril, se conociera que Julián sufrió un infarto fulminante, derivado de una arritmia cardiaca.

De inmediato los mensajes de condolencias en redes sociales para la familia no se hicieron esperar por parte del mundo del espectáculo, amigos de la actriz costarricense y por supuesto seguidores del joven actor, compositor y cantante.

Entre los mensajes de despedida de Julián, los de sus hermanos no se hicieron esperar. Uno en especial fue compartido hace muy pocos días por su hermana, la también cantante Zarelea Figueroa de 34 años, hija de Joan Sebastian y María del Carmen Ocampo, quien justamente un día antes a la muerte de su hermano, estaba recordando a su padre en el día de su cumpleaños con una linda fotografía y un mensaje que decía: “Te amo como siempre, te extraño y me haces falta cada día un poquito más. Sigue brillando allá arriba amor mío!

Feliz cumple papá. Te ama, Zare”.

Luego de esto, pasados tres días de la muerte de Julián Figueroa, ella recurrió a las redes sociales para expresar todo su dolor y enviar un emotivo mensaje a su hermano, expresando unas hermosas palabras, las cuales conmovieron a más de uno de sus seguidores.

La hermana de Julian quiso despedirse de él con unas palabras bastante hermosas por medio de su cuenta oficial de Instagram en donde cuenta con casi 200.000 seguidores. En la publicación, además de despedirse de su pequeño hermano, a quien llamaba Juliancito, ella dio detalles de la relación que llevaban ambos como hermanos y destacó el alma pura de Julián. En la publicación, la cantante compartió una serie de imágenes, en donde están disfrutando varios momentos de sus vidas.

El mensaje de Zarelea comenzaba así:

“Julián, no se si exista otra vida, a nosotros por creencias que nos inculcó papá, nos gusta pensar que así es, qué hay algo más después de ésta… No lo sé hermanito, de lo que si estoy segura, es de que a ti esta vida te quedó chica, la pureza de tu alma, la grandeza de tu espíritu ya no encajaban con este mundo loco. Llego tu hora hermanito, llego tu hora de brillar en la eternidad como la hermosa estrella que eres”