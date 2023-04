Viuda de Julián Figueroa le hace emotiva promesa a Maribel Guardia

El pasado 9 de abril de 2023 la noticia de la muerte del joven actor, cantante y compositor mexicano de 27 años de edad, Julián Figueroa conmocionó al mundo del entretenimiento. El joven hijo del cantante Joan Sebastian y Maribel Guardia, fue encontrado sin vida en su casa de en Jardines del Pedregal, en Ciudad de México a causa de un infarto fulminante, derivado de una arritmia cardiaca, así lo confirmó su madre por medio de un comunicado.

El joven dejó a su hijo José Julián y su esposa Imelda Garza Tuñón de 26 años, con quien contrajo matrimonio en el año 2017 y vivían junto con Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón. A raíz de la muerte de Julián, mucho se ha especulado sobre la posible decisión que tomará Imelda Garza con respecto a seguir viviendo en casa de su suegra o por el contrario, irse a vivir a otra parte junto a su pequeño hijo de cinco años.

Hace unos días salieron a la luz muchas especulaciones en la que afirmaban que Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, se iría a vivir a la casa de sus padres, junto con su hijo, tras la muerte de Julián Figueroa. Pero, fue la misma Imelda quien aclaró todo, haciéndole una fuerte promesa a su suegra Maribel Guardia, a quien de cariño llama “tía”.

En una entrevista para el programa ‘Todo para la Mujer’ de ‘Ventaneando’, Imelda aseguró que seguirá viviendo en casa de Maribel Guardia y Marco Chacón y que nunca la dejará sola. “No planeo dejar la ciudad y no planeo dejar sola a mi tía, en estos momentos tan difíciles que están pasando; yo voy a estar con ella siempre y la voy a apoyar en todo lo que necesite”, fueron las palabras de Imelda para “Ventaneando”, citados por Heraldo México.

Una de las razones más fuertes es sin duda alguna el difícil momento que están pasando como familia y el dolor que están afrontando entre todos. Sin embargo la viuda de Julián afirmó que otro motivo es su trabajo, ya que en Ciudad de México es donde puede llevar acabo todas sus actividades a nivel profesional.

“Toda mi vida está aquí. Mi trabajo está aquí, soy cantante, actriz. No planeo dejar la ciudad y, sobretodo, no planeo dejar sola a tía en estos momentos tan difíciles que está pasando. Yo voy a estar estar con ella siempre y la voy a apoyar en todo lo que necesite”, aseguró Garza.

Además en cuanto a la relación con su suegra, la joven dijo que siempre se han llevado muy bien y que ella la considera como su segunda madre y que espera que las cosas entre ellas dos nunca cambien.

En declaraciones citadas por People en Español, Imelda dijo:

“Maribel Guardia siempre ha sido una muy buena suegra. La verdad es que la considero una segunda madre. Nos hemos apoyando mutuamente en esto y tenemos una relación muy bonita, gracias a Dios. Espero que nunca cambie esto y sé que nunca va a cambiar. Ella apoya incondicionalmente a mi hijo y eso me hace muy feliz. Yo también estoy para ella. De hecho, me voy a quedar aquí, la voy a apoyar en todo lo que pueda. Lo que menos necesita ahorita es estar sola”.

Finalmente, la nacida en Veracruz habló sobre su esposo fallecido, diciendo que Julián Figueroa siempre trató de llevar una buena relación con todos sus familiares a pesar de las diferencias que habían entre ellos.

“Fue una persona que estaba en contra de los conflictos familiares. Tuvieron sus diferencias él y otros familiares. Al final él fue el que los resolvió, le habló a toda la familia, los volvió a unir y en estos días toda la familia vino a visitarlo, todos vinieron a verlo, querían presentar sus respetos a la familia y a él, y es algo muy bonito porque al final una persona que pudo unir a una familia es una persona muy buena”, puntualizó, según el portal La Vibra.

Y es que se pudo conocer que Imelda Garza fue quien vivió la parte más terrible de la muerte de su esposo Julián, pues fue ella quien encontró a su esposo sin vida la madrugada del 9 de abril. De acuerdo con el portal Entre Lineas, ella estaba viendo dibujos animados juntos su pequeño hijo Jose Julián.

Imelda Garza le dijo a Addis Tuñón del programa “De primera mano” el duro momento:

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente. Lo toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, prendí la luz y vi que tenía la boca morada, me desesperé.

Lo único que me da paz es que cuando lo encontré estaba en posición de dormido, no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido, estaba en paz, y quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él”, dijo.