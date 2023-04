Juan Rivera rompe el silencio sobre si reemplazará a Adamari López en ‘Hoy Día’

El hermano de Jenni Rivera y ex habitante de La Casa de los Famosos podría ser el nuevo reemplazo de Adamari López en Hoy Día, de la cadena Telemundo. Juan Rivera reveló esta tarde que se encuentra en negociaciones con Telemundo.

El fuerte rumor empezó la semana pasada cuando Adamari López anunció su salida de Telemundo. Este jueves 14 de abril, Juan Rivera confirma que se encuentra en plena negociación con la cadena para entrar al programa matutino. Los presentadores que continuan en Hoy Día son: Penélope Menchaca, Andrea Meza, Lissette Chiki BomBom y Daniel Arenas.

Así es, Juan Rivera se encuentra en negociaciones con Telemundo pero no para reemplazar a Adamari López. “Cuando Adamari López salió de las oficinas de Recursos Humanos [de Telemundo]…ya estaba el abogado de Juan Rivera negociando para reemplazar a Adamari López”, reportó Ciriani en su programa Chisme No Like. “Tienes que ser la persona mas chismosa del mundo bro…y la cosa es que la información que te llega es cierta”, dijo entre risas Juan Rivera. Y continuó: “Efectivamente sí hay cosas que se están trabajando por ahí. Obvio no puedo dar detalles, pero de que yo reemplace a alguien jamás…Adamari es estrella, es una mujer con mucha experiencia que hace un trabajo espectacular y pues yo he ido un par de veces, me gusta, me entretengo, quisiera hacer distintas cosas y veremos”.

Hace un mes Telemundo le preguntó a Juan si estaría dispuesto a irse a vivir a Miami. “En realidad hace un mes me preguntaron si yo estaría dispuesto a irme a vivir a Miami. Si estuve siete semanas en La casa de los famosos lejos de mi familia y vi lo que me dolió, yo no podría irme a vivir a Miami a estar lejos de mis hijos. Ellos ya tienen su vida aquí [en Los Ángeles]. Mi hijo el de 15 años yo no le voy a quitar sus amigos y la escuela donde ya está impuesto, entonces yo les dije tal vez lo que podría ser es estar dos semanas sí y dos semanas no”, compartió el Juan Rivera, quien formó parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, en Chisme No Like.

Juan dejo muy claro que jamas reemplazaría a Adamari López. “Para empezar no hay comparación, ella es toda una profesional en esto, yo no conozco mucho de esto, creo que lo podré aprender a hacer muy fácilmente, creo que sería otra perspectiva. Pero no, Adamari conmigo siempre fue una mujer muy linda, cuando iba a las entrevistas de diversas cosas y para hablar de La casa de los famosos siempre me dio buenos consejos y se portó muy bien conmigo, y con la carrera y la experiencia, el carisma, el ángel que tiene ella va a hacer cosas maravillosas en su carrera” dijo Juan.

Juan Rivera quiere trabajar en Telemundo 2 semanas

Juan Rivera, quien vive en Los Angeles, no quiere mudarse a Miami por su familia pero está dispuesto a viajar cada dos semanas. “Mi idea es estar dos semanas en Miami y dos semanas en Los Angeles”, compartió Juan. “Yo quiero estar en la calle porque tengo la facilidad de llevarme bien con la gente y creo que sería interesante para la gente, yo creo que para la gente de Estados Unidos, conocer las calles de Los Ángeles. Como lo que se ve en [Los Ángeles] y lo que se vive acá. Reportando la noticia de otra perspectiva y viajar por todo el país”.