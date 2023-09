¿José Manuel Figueroa golpeó a Alicia Machado?

Durante un episodio de Secretos de las Indomables (reality de Canela TV), Alicia Machado recordó la vez que el cantante José Manuel Figueroa la golpeó.“Tuve una muy mala experiencia con una persona con la que Ninel (Conde) y yo coincidimos en algún momento de la vida. Esa persona, José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano”, comenzó hablando del tema rodeada de Yuri, Ninel Conde y Jacky Bracamonte.

Al parecer ellos apenas tenían dos meses juntos, contando el tiempo desde que se lo habían presentado.

Me acuerdo que estaba en la cocina de su casa fregando algo… De repente yo le llego por atrás y le digo: ‘Oye mira, necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en Ciudad de México’ y de repente el cuate, que tiene una mano de este tamaño y es un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada de la nada y nunca entendido como ese tipo no está preso”, dijo.

Alicia cuenta que José Manuel Figueroa solo se detuvo hasta que una persona que estaba en el lugar se interpuso entre ellos.

“Me da un cacheton y no sé como es que no me voló un diente…Se viene encima de mí y me empieza a dar patadas en el suelo con una bota de este tamaño. Esto nunca lo había hablado, ya me vale madr* porque cuántas veces más me va a amenazar de muerte (…) lo primero que hizo fue llamarle para decirme: ‘Voy a hacer que te saque de México, que te quiten la residencia, que te deporten’”.

Alicia se quedó paralizada, pero cuando logró volver en sí se levantó y salió corriendo: “El tipo agarra una piedra y cuando yo voy arrancando se la avienta a mi camioneta y rompe el vidrio de atrás”.

José Manuel Figueroa exige que Alicia Machado lo denuncie

El hijo de Joan Sebastian asegura que la ex reina de belleza está causando controversia para promocionar un reality show.

“Primero que nada las leyes no caducan (…) Esto al ser una noticia para la Fiscalía, debe de ser algo nuevo y si ella tiene testigos, modo, forma y lugar, en vez de utilizar esta plataforma. La bandera de mujer violentada para promocionar un reality show. Debería de denunciar, primero que nada”, expresó José Manuel Figueroa en una reciente entrevista con la periodista Maxine Woodside.

José Manuel Figueroa cuenta su versión

“Fui a hablar por teléfono, me puse nervioso porque los hielos, el mariachi, a qué hora llegaban todos para no interrumpir. En ese momento ella cree que estoy hablando con una (mujer) me golpea y empezamos a discutir. Era un día antes de su cumpleaños, le dije a ella de que se trataba y no me creía porque pensaba que estaba hablando con otras chicas. Estropeé la sorpresa por el golpe físico que hubo. Me pidió que continuará la fiesta, pero ya no lo hice”, finalizó.

Ex de José Manuel Figueroa lo acusó de golpearla en 2021

En 2021, en redes sociales circularon varios videos en donde se dio a conocer que el hijo de Joan Sebastián violentó a su ex pareja –Farina Chaparro–. Y es que la presunta víctima –de frente al cantante– narra todo lo que ha vivido con él, informó Milenio. “Así llorando quiero que me grabes, estoy cansada de cada humillación, tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme. Este golpe me lo hiciste a los diez minutos de haber llegado”, dijo Farina Camacho mientras mostraba la marca en su cuello.

José Manuel Figueroa reaccionó de la siguiente forma. “No te vayas a enojar, pero si no digo esto, mis fans se van a burlar de mi. Este es el mejor TikTok que he visto en mi vida”, expresa de forma burlona Figueroa mientras que ella menciona que “ya no puede más”, indicó José Manuel Figueroa.