¿Jorge Salinas le fue infiel a Elizabeth Álvarez?

En medio del tema mediático de las infidelidades, por la “tiraera” de Shakira a Piqué en su canción junto al argentino Bizarrap, en el mundo del espectáculo mexicano otro supuesto escándalo por un triángulo amoroso pone en peligro un matrimonio de once años.

El rumor por una infidelidad cobija al matrimonio del actor mexicano Jorge Salinas y la también actriz Elizabeth Álvarez. Según la revista TV notas, Jorge viene saliendo con una mujer de profesión nutrióloga, y los amoríos habrían comenzado desde hace un año. La versión publicada por la revista fue respaldada por una serie de fotografías tomadas en las afueras de la productora Televisa San ángel.

“Vaya sorpresa nos llevamos al encontrarnos afuera de las instalaciones de Televisa a Jorge Salinas, de 54 años, acompañado de una mujer, a quien después de una breve charla, le plantó tremendo beso en la boca. Platicamos con una persona de la producción de la novela Perdona nuestros pecados, en la que actualmente trabaja, quien nos contó que aunque supuestamente todo marcha en orden en el matrimonio del actor, éste lleva casi un año saliendo con esta chica”, informó la revista junto a una serie de fotos como supuestas pruebas.

"Jorge Salinas":

Porque se le vio muy cariñoso con su nutrióloga. pic.twitter.com/LtxqRmA5TI — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 17, 2023

De inmediato las imágenes comenzaron a circular por las redes sociales dejando a Jorge muy mal parado pues no es la primera vez que el actor se ve inmerso en un escándalo por tener una amante. De hecho, cuando estuvo casado con Fátima Boggio, le puso “los cachos” con Andrea Noli, una francesa de ascendencia rumana que trabajó como actriz en la televisión mexicana y con quien tuvo una hija, Valentina, informó el portal Trome.

Anteriormente al que ahora llaman “el Piqué mexicano”, estuvo envuelto en otras relaciones, primero con Adriana Cataño, con quien sostuvo un romance que dejó como fruto de esa relación a Gabriela. Por lo controversial de la situación, el actor declaró en su momento que no se trató de una infidelidad pues ambos estaban solteros.

De acuerdo con Peru21, en septiembre de 2022 el actor dijo estar arrepentido de los episodios pasados en su vida y aseguró estar enfocado en ejercer de la mejor manera su paternidad con los seis hijos, los cuales son fruto de cuatro distintas relaciones.

¿Quién es la mujer que aparece con Salinas?

Ella es Ana Paula Castillo, la nutrióloga con la que se le vincula sentimentalmente a #JorgeSalinas quien es acusado de serle infiel a su esposa, la actriz #elizabethalvarez ¿jorge salinas es el nuevo Piqué? pic.twitter.com/iUddw37ljd — Daniela Belkova (@DanielaBelkova) January 18, 2023

¡Le cuida el peso y algo más! Jorge Salinas le estaría siendo infiel a Elizabeth Álvarez con su nutrióloga. La supuesta amante de Jorge salinas, es una médica nutricionista a la cual el acudió para que cuidara de su cuerpo. En la emisión del programa matutino “Sale el sol”, se informó que la tercer mujer de esta relación era una joven de 30 años, 24 años menor que Jorge, y que su nombre era Ana Paula Guerrero Castillo.

“Resultó ser médico cirujano, la conoció en noviembre de 2021 y actualmente siguen viéndose continuamente. Jorge está llevando una doble vida desde hace casi un año y al parecer Elizabeth ya comenzó a sospechar, pues de repente llega a visitarlo a las grabaciones. De inicio se hicieron muy amigos, con el tiempo esta amistad se ha convertido en algo más. Engaña a Elizabeth con esta mujer de 30, es 24 años más joven que él”, publicó TV notas.

Play

Jorge Salinas habría engañado a Elizabeth Álvarez | Sale el Sol | Programa 17/01/2023 No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en las redes de Sale el Sol Facebook: bit.ly/2mJSv1f Twitter: bit.ly/2q0z1H0 O en nuestras redes de Imagen Televisión Facebook: bit.ly/2psCu3R Twitter: bit.ly/2pxLq4U ¡Déjanos tus comentarios, da like, comparte y suscríbete! 2023-01-17T20:00:06Z

Así mismo, una persona que no dio su identidad, indicó que esta relación lleva tiempo, alrededor de un año y que Elizabeth sabe que el actor está casado pero que poco le importa. Dice El Comercio que la fuente anónima comento que también ella va al foro de Televisa donde Salinas graba la telenovela “Perdona nuestros pecados” y se dan algunas demostraciones de afecto.

“Ella lo visita entre grabaciones y él se deja querer. No pensábamos que hubiese algo entre ellos, pero tristemente ya es un secreto a voces en Televisa, pues varios ya los han visto muy cerquita y hasta besándose y hay quienes dicen que los han visto yéndose juntos”, se asegura en la conversación con la fuente anónima.

Ante todos estos rumores la doctora Guerrero Castillo decidió conceder una entrevista al show ¡Siéntese Quien Pueda!, en una emisión que fue transmitida en horas de la noche del martes 17 de enero a través de UniMás.

Ahí fue cuestionada sobre cuál es su relación con Jorge Salinas: “La relación que he tenido con Jorge ha sido completamente profesional. Él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los entrega afuera de las instalaciones”, aseguró la especialista.

¡En Exclusiva! La mujer que supuestamente se besó con #JorgeSalinas nos da su versión de los hechos. 💥🧨 #SienteseQuienPueda pic.twitter.com/uirFhR28Ch — Siéntese Quien Pueda (@SQPshow) January 18, 2023

Sobre esas fotos, la nutrióloga mencionó que le “parece” que ocurrieron “a finales del año pasado” cuando ella acudió a “entregarle la última medicina”.

“Nada más nos estábamos despidiendo como de manera cordial”, alegó. Se le insistió si existieron besos entre ellos en ese instante, pero se negó a dar detalles: “No quisiera hablar más sobre eso. Toda la relación ha sido de manera profesional”, insistió.

De igual manera, ella emitió un comunicado en su cuenta de Instagram el cual decía:

“Soy la Doctora Anna Paula, médica cirujana, actualmente me desenvuelvo como profesional en el cuidado de la salud física con enfoque en los hábitos alimenticios y su efecto en nuestro metabolismo. Con un plan de alimentación balanceado, actividad física y un tratamiento médico adecuado. Logramos un control óptimo de la diabetes, la composición corporal deseada, comprendida en porcentaje de grasa y porcentaje de músculo que genera sobrepeso u obesidad. Estoy comprometida con el bienestar de cada uno de mis pacientes y el mejoramiento de su calidad de vida. Es para mí un placer y mi objetivo verlos cada día más sanos y felices. Respeto la vida personal de mis pacientes y sé muy bien que al estar en comunicación y atención con ellos siempre estaré en la mira de la opinión pública, sin embargo y como lo mencioné previamente mi interés es a su salud física. Les deseo buena salud y que cumplan sus objetivos en este 2023.”

En su cuenta de Facebook, Ana Paula Guerrero Castillo ofrece sus servicios como médica cirujana enfocada en los hábitos alimenticios. Ella allí tiene una foto con Jorge Salinas fechada el pasado 22 de diciembre, de acuerdo con Univisión.

Por su parte su perfil de LinkedIn dice que ella es doctora en Medicina con un MBA en Instituciones de Salud y Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Médicos.

“Decidí ser médico, porque quiero tener un impacto en la vida de las personas. Decidí ser cirujano porque quiero resolver el problema o la mayor parte. Y decidí ser investigadora porque quiero tener un impacto en la Medicina”. Anna Paula es una médica dedicada al completo bienestar de sus

pacientes, con habilidades de liderazgo y bienestar corporativo, actúa con un alto sentido de responsabilidad social para mejorar la salud de sus pacientes y comunidades. Ha implementado diferentes campañas de salud a favor de las comunidades con más de 100 personas a su cargo. Detrás de este CV hay una historia inspiradora que nos habla de su resiliencia y pasión por su profesión”.

Su cuenta de Twitter es publica, pero no ha posteado nada desde el 21 de mayo de 2020.

¿Quién es la esposa de Jorge?

Elizabeth Álvarez de 45 años, es la actual esposa del actor mexicano, con quien contrajo nupcias en 2011, y con quien tuvo a los mellizos Máxima y León.

Elizabeth es una reconocida actriz mexicana, con una trayectoria profesional extensa dentro de las telenovelas, películas y obras de teatro mexicanas. El 2 de enero, la actriz publicó unas fotos al lado de Jorge, donde cariñosamente él escribe: “Feliz año 2023 esposa, amiga, amante, cómplice. Dios nos da la oportunidad de vivir con quien amamos, somos afortunados y yo siempre agradecido con la vida, con Dios y contigo Elizabeth Álvarez. Te amo”, de acuerdo con Peru21.

Aunque de momento ninguno de los dos actores se ha pronunciado sobre la viral noticia y fotografías, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez compartieron en sus redes sociales que iniciaron el año 2023 juntos, colocando un romántico mensaje a las imágenes que ambos actores de Televisa difundieron.

