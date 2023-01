La Casa de los Famosos 3: ¿Quién es Dania Méndez? [FOTOS]

La telenovela de la vida real, La Casa de los Famosos 3, regresó en la noche del 17 de enero con su temporada número tres, y tras varias semanas sin conocer la lista completa de los participantes, ya tenemos todas las estrellas que harán parte de este famoso reality show de Telemundo, que tiene a más de uno, pegado frente a las pantallas de su televisor, para no perderse nada.

Una de las mujeres participantes y de quien estamos seguros dará mucho de que hablar en La Casa de los Famosos 3, es sin duda alguna la mexicana Dania Méndez, quien ya ha sido protagonista de otros show de televisión, en donde no ha pasado para nada desapercibida.

Esto es lo que tienes que saber:

¿Quién es Dania Méndez?

Dania Méndez nacida el 6 de febrero de 1992, es originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco en México es una modelo e influencer de 32 años de edad, quien se hizo reconocida tras aparecer en varias temporadas del reality show de MTV, “Acapulco Shore”, en donde se le pudo ver compartir con otras personalidades de la farándula como Manelyk González, Karime Pindter, Brenda Zambrano, Jawy Méndez, Luis Caballero, entre otros. En ese programa de televisión, Dania protagonizó varios momentos que dieron mucho de que hablar, debido a su rivalidad con Manelyk González.

Conocida como La Chingona por su fuerte temperamento, Dania se dio a conocer en redes sociales, logrando ganar gran popularidad de Instagram y TikTok por sus celebres frases y sensuales bailes. En su cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 2,9 millones de seguidores, en donde comparte gran parte de su vida y día a día. Además, de demostrar su gusto por la moda, el glamour y realizar algunas campañas publicitarias como modelo para diferentes reconocidas marcas.

Por su parte, en su cuenta de TikTok la influencer cuenta con 4,2 millones de seguidores, en donde deja ver su dotes para el baile y la imitación. Ella comenzó en esta red social en el año 2020.

De acuerdo con el portal Trending México, Dania vivió casi toda su vida en el estado de Hidalgo, en donde hizo sus estudios de primaria y secundaria, pero luego de ello, se trasladó hasta Pachuca y posteriormente a la Ciudad de México.

De igual manera, Dania ha trabajado como maestra de ceremonia, coordinadora de eventos, conductora y presentadora de programas de televisión, según Univisión. Así mismo se le ha visto participar en varios videos musicales como “Más de la una” de Maluma & Piso 21 y “La Thong“, con JD Pantoja & Sisqo.

Finalmente la mexicana se encuentra en la lista de las estrellas de Instagram más populares y en la lista élite de celebridades famosas nacidas en México, según All Famous Birthday.

¿Está comprometida Dania Méndez?

La respuesta es NO. Dania se dejó ver en el pasado con su pareja sentimental, el integrante y vocalista de la agrupación colombiana Piso 21, David Lorduy Hernández, mejor conocido como Lorduy. De acuerdo con La Mega, Dania se mudo a Medellín, Colombia para estar junto a su novio. Se dice que ambos ya se conocían de tiempo atrás. “Hace cinco años, en Medellín, cuando vine de vacaciones. Este papasote (señala una foto de Lorduy) me enamoró cuando me bailó, en cuanto me sonrió, la verdad”, dijo Méndez en un video realizado por medio de Instagram para contar a sus fans la historia con su entonces novio, informó La Mega.

Finalmente, la pareja terminó su noviazgo en el año 2021, luego de que se especulara de una infidelidad del músico con una ex pareja, según informaron varios medios de comunicación, informó Heraldo México.

Actualmente, Dania esta soltera y no está saliendo con nadie. En cuanto a su familia, se conoce muy poco sobre su familia. Se deduce que tiene un hermano menor hombre llamado Jaime, y su mamá se llama Berny Arredondo, de acuerdo con una publicación de Facebook.

Mi familia es chiquita! pues tengo mamá luchona, madre y padre a la vez orgullosa de ti, de tu fuerza y de tus valores… Publicado por Dania Mendez en Jueves, 10 de mayo de 2018

¿De cuánto es la fortuna de Dania Méndez?

Aunque esta es una información difícil de corroborar, se habla de que Dania es una de las estrellas de Instagram más popular y rica. De acuerdo con el portal All Famous Birthday, el patrimonio neto de Dania Méndez sería aproximadamente de unos $5 millones.

La Casa de los Famosos 3 se transmite en Telemundo todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo a las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT, conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego. El ganador se llevará la suma de $200 mil dólares.

