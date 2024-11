Caso JonBenét Ramsey: ¿Qué pasó con la madre de la niña?

La madre de JonBenét Ramsey fue una figura clave en la investigación del trágico final de su hija porque se encontraba dentro de la casa en ese momento.

El crimen de 1996, que dominó los titulares en ese momento, se revisita en un nuevo documental de Netflix. Esto hace que algunos fanáticos se pregunten sobre el destino de la madre de la reina de belleza infantil, Patsy Ramsey. JonBenet fue encontrada estrangulada hasta la muerte en el sótano de la casa de la familia. En la casa estaban Patsy, su esposo John Ramsey y el hermano de JonBenet, Burke.

La madre de JonBenet murió el 24 de junio de 2006, a la edad de 49 años, según FindaGrave.

La causa de la muerte fue cáncer de ovario, informó The New York Times.

Según FindaGrave, Patsy Ramsey está enterrada en el cementerio episcopal de Saint James y en los jardines de cremación de Marietta, en el condado de Cobb, Georgia. Las fotografías de su tumba en el lugar muestran que está adornada con flores.

Patsy Ramsey murió con el padre de JonBenet, John Ramsey, a su lado

Patsy y John Ramsey estuvieron juntos hasta el final.

Según The Oklahoman, a Patsy Ramsey “le diagnosticaron cáncer de ovario en 1993 y sufrió una recaída hace varios años”, dijo su abogado L. Lin Wood cuando murió.

The Oklahoman informó que Patsy “murió en la casa de su padre en los suburbios de Atlanta con su esposo, John, a su lado”.

“Esperemos que su legado no esté ligado a la falsa acusación relacionada con el brutal asesinato de su hija”, dijo Wood, según The Oklahoman, declarando que su muerte no fue inesperada ya que previamente le habían diagnosticado cáncer.

Patsy Ramsey estuvo libre de cáncer durante más de ocho años

Según Deseret, Patsy Ramsey llevaba 8,5 años sin cáncer cuando la enfermedad volvió en 2002.

La reaparición del cáncer se descubrió en un examen anual, informó el sitio.

Patsy Ramsey había estado viviendo bajo una sombra de sospecha, junto con su marido, desde que se descubrió que JonBenet había sido asesinada en la casa de la familia. Según Deseret, los padres siempre negaron haber cometido algún delito y dijeron que un intruso estranguló a su hija.

Sin embargo, una fiscal de distrito posterior llamada Mary Lacy exoneró públicamente a los padres de la niña, según ABC News, que informó que Lacy creía que un intruso se sentó fuera del dormitorio de JonBenet y esperó para asesinarla cuando los padres y el hermano de la niña se habían quedado dormidos.

“Esto es lo que estaba haciendo con la carta de exoneración”, explicó Lacy a ABC News sobre por qué exoneró a Patsy y John Ramsey, que alguna vez fueron considerados personas de interés en el caso. “Estaba tratando de evitar una horrible parodia de la justicia. “Tenía mucho miedo de que, a pesar de que no había pruebas, ni psicopatía, ni motivo, el caso fuera un tren que bajaba por las vías y los Ramsey estuvieran vinculados a esas vías”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: TikToker robó en Target y fue arrestada por el video que ella misma publicó