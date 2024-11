Asesinato JonBenét Ramsey: ¿Dónde está el hermano de la niña?

Burke Ramsey es el hermano de JonBenet Ramsey, la reina de belleza infantil que es el protagonista de un nuevo documental de Netflix.

En 1996, JonBenet fue descubierta estrangulada hasta la muerte en la casa de su familia en Boulder, Colorado. Tenía 6 años. El caso generó titulares masivos en los medios en ese momento. Los padres de la niña, John y Patsy Ramsey, estaban en la casa en el momento en que fue asesinada, al igual que Burke Ramsey, que entonces tenía 9 años. Patsy Ramsey murió desde entonces de cáncer de ovario, según The New York Times.

Según USA Today, una encuesta de 1999 encontró que el 5 por ciento de las personas encuestadas creían que Burke Ramsey era el asesino, aunque las autoridades nunca lo acusaron de cometer el crimen, informó USA Today.

El episodio final del programa de Netflix dice: “Burke Ramsey rechazó nuestra solicitud de una entrevista, alegando el trato que recibió por parte de los medios y los detectives de Internet”.

El fiscal de distrito exoneró posteriormente a los padres, que siempre han culpado a un intruso, informó ABC News.

Burke también fue absuelto por el fiscal de distrito, informó NBC News.

El director Joe Berlinger dijo a TODAY.com que Burke Ramsey, que hoy tiene 37 años, “está bien”.

“Intentamos obtener acceso a través de nuestra relación con John Ramsey y a través de (su) hijo, John Andrew Ramsey”, dijo Berlinger al sitio. “Pero no queríamos presionar a Burke y él no quería hablar con nosotros, y simplemente no quería participar. Así que respetamos eso”.

Burke Ramsey apareció más tarde en Dr. Phil y luego resolvió una demanda por difamación con CBS

Burke Ramsey llevó a CBS News a los tribunales por difamación después de que una serie documental lo señalara, según un artículo de 2019 de NPR, que informó que Burke había llegado a un acuerdo con CBS.

Lin Wood, el abogado de Burke, habló con NPR después del acuerdo.

“Durante casi 20 años, he tenido el privilegio de representar a John Ramsey, Patsy Ramsey (antes de su prematura muerte en 2006) y a su hijo Burke en una serie de demandas por difamación”, dijo Wood a NPR. “Ahora es mi deseo profesional y personal para esta familia que ya no sufran el dolor de las acusaciones falsas en el futuro. Espero sinceramente que el caso de CBS sea mi última demanda para estos excelentes clientes y amigos”.

El monto del acuerdo no fue revelado, informó NPR, aunque Burke estaba pidiendo millones de dólares.

Burke Ramsey apareció en el programa “Dr. Phil” para hablar sobre lo que le pasó a su hermana.

“Absolutamente no”, dijo cuando el Dr. Phil le preguntó si golpeó a su hermana “en la cabeza”.

“No sabía si había algún tipo malo abajo al que mi padre estaba persiguiendo con un arma”, dijo Burke Ramsey al Dr. Phil.

El Dr. Phil le preguntó a Burke sobre diferentes teorías, incluida la de que la madre de Burke era la sospechosa. “Sé que éramos sospechosos”, dijo Burke, y agregó que no había “leído todo el documento”, refiriéndose a la nota de rescate encontrada en la escena. Dijo que “nunca la había mirado de cerca”.

Burke dijo que la nota de rescate parecía “demasiado descuidada” para ser escrita por su madre.

Un pariente dice que es “absolutamente absurdo” pensar que Burke Ramsey estuvo involucrado en la muerte de JonBenet

John Andrew Ramsey, medio hermano de Burke, dijo que es “absolutamente absurdo” pensar que Burke podría haber tenido algo que ver con la muerte de su hermana, informó USA Today.

“Si miras las fotos de Burke cuando tenía 9 años”, dijo John Andrew Ramsey, según USA Today. “Es absolutamente absurdo pensar: ‘Oh, sí, podría haber asesinado a su hermana y haber cometido este nivel de violencia’”.

El asesinato de JonBenet nunca se ha resuelto.

